En vivo: Gimnasia y Esgrima La Plata le gana a Racing ¡con un golazo olímpico!

Con un hermoso tanto de Barros Schelotto, Gimnasia La Plata derrota 1-0 a Racing, en el partido correspondiente a la fecha 1 de la Zona B del Torneo Apertura.

El Lobo de La Plata se puso en ventaja con un golazo olímpico de Nicolás Barros Schelotto, el hijo del Mellizo Guillermo.&nbsp; &nbsp;

Fotobaires

Racing cae 1-0 en su debut en el Torneo Apertura en “El Bosque” frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, que convirtió a los 10 minutos del primer tiempo mediante un tiro de esquina ejecutado por Nicolás Barros Schelotto.

Con el golazo olímpico del hijo del Mellizo Guillermo Barros Schelotto, el Lobo derrota a la Academia, que tiene en el 11 titular a dos de los refuerzos: Matko Miljevic y Valentín Carboni.

