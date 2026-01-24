En vivo: Gimnasia y Esgrima La Plata le gana a Racing ¡con un golazo olímpico!
Con un hermoso tanto de Barros Schelotto, Gimnasia La Plata derrota 1-0 a Racing, en el partido correspondiente a la fecha 1 de la Zona B del Torneo Apertura.
Racing cae 1-0 en su debut en el Torneo Apertura en “El Bosque” frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, que convirtió a los 10 minutos del primer tiempo mediante un tiro de esquina ejecutado por Nicolás Barros Schelotto.
Con el golazo olímpico del hijo del Mellizo Guillermo Barros Schelotto, el Lobo derrota a la Academia, que tiene en el 11 titular a dos de los refuerzos: Matko Miljevic y Valentín Carboni.