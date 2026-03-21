En vivo: Gimnasia y Esgrima empata 0-0 con Newell's Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa

Gimnasia y Esgrima, que acumula seis fechas sin ganar, iguala ante Newell's, al que le anularon un gol de cabeza de Walter Mazzantti a los 6'.

Gimnasia y Esgrima empata 0-0 frente a Newell's en Rosario por la fecha 12 del Torneo Apertura en el Coloso del Parque Independencia, con Sebastián Zunino como árbitro y Juan Pafundi a cargo del VAR.

En el primer tiempo, Newell's intentó ser protagonista desde el inicio y rápidamente se puso en ventaja, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. Fue a los 5 minutos, cuando el local se puso en ventaja. Jerónimo Gómez Mattar envió un centro al corazón del área, donde apareció Walter Mazzanti, quien con un cabezazo de pique al suelo descolocó a César Rigamonti y puso el 1 a 0.

El gol anulado a Newell's ante el Lobo mendocino Embed ¡¡POR SEGUNDA VEZ LE ANULARON A MAZZANTTI SU PRIMER GOL CON LA CAMISETA DE LA LEPRA!! Por un milimétrico offside, el VAR llamó a Zunino y el 1-0 de Newell's ante Gimnasia (M) quedó ANULADO... ¿Qué te parece?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/pcIyHhgtkH — SportsCenter (@SC_ESPN) March 21, 2026 Con el correr de los minutos, Gimnasia y Esgrima reaccionó y generó su primera chance clara a los 23. Franco Saavedra metió un centro preciso desde la izquierda para Agustín Módica, que ganó en lo alto y sacó un gran cabezazo que encontró una notable respuesta de Williams Barlasina.

El Lobo volvió a avisar a los 38, cuando Santiago Rodríguez recibió con espacios cerca del área, encaró y sacó un zurdazo bajo que el arquero local controló con seguridad.

Ya sobre el cierre de la primera mitad, a los 40, Gimnasia armó una contra rápida: Rodríguez se metió hacia el medio, enganchó y probó con un derechazo potente que se fue apenas por encima del travesaño.