En vivo: Gimnasia y Esgrima empata 0-0 con Newell's Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa
Gimnasia y Esgrima, que acumula seis fechas sin ganar, iguala ante Newell's, al que le anularon un gol de cabeza de Walter Mazzantti a los 6'.
Gimnasia y Esgrima empata 0-0 frente a Newell's en Rosario por la fecha 12 del Torneo Apertura en el Coloso del Parque Independencia, con Sebastián Zunino como árbitro y Juan Pafundi a cargo del VAR.
En el primer tiempo, Newell's intentó ser protagonista desde el inicio y rápidamente se puso en ventaja, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. Fue a los 5 minutos, cuando el local se puso en ventaja. Jerónimo Gómez Mattar envió un centro al corazón del área, donde apareció Walter Mazzanti, quien con un cabezazo de pique al suelo descolocó a César Rigamonti y puso el 1 a 0.
El gol anulado a Newell's ante el Lobo mendocino
Con el correr de los minutos, Gimnasia y Esgrima reaccionó y generó su primera chance clara a los 23. Franco Saavedra metió un centro preciso desde la izquierda para Agustín Módica, que ganó en lo alto y sacó un gran cabezazo que encontró una notable respuesta de Williams Barlasina.
El Lobo volvió a avisar a los 38, cuando Santiago Rodríguez recibió con espacios cerca del área, encaró y sacó un zurdazo bajo que el arquero local controló con seguridad.
Ya sobre el cierre de la primera mitad, a los 40, Gimnasia armó una contra rápida: Rodríguez se metió hacia el medio, enganchó y probó con un derechazo potente que se fue apenas por encima del travesaño.
Newell’s respondió enseguida. Un minuto más tarde, Cristian Núñez sacó un remate desde afuera del área que exigió a Rigamonti, quien voló hacia su derecha y desvió la pelota al córner.
Noticia en construcción.