En vivo: Gimnasia no pudo mantener la ventaja y pierde 2-1 ante Estudiantes de La Plata
Por la fecha 11, Gimnasia ganaba por un gol de Módica al minuto 45, pero Estudiantes lo dio vuelta con dos tantos de Palacios a los 60' y los 66'.
En el cierre de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Gimnasia y Esgrima de Mendoza busca volver al triunfo después de 5 partidos sin ganar y 3 empates consecutivos y recibe a Estudiantes de La Plata, vigente campeón de Primera División, en el Víctor Legrotaglie.