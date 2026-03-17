Presenta:

Deportes

|

Gimnasia y Esgrima de Mendoza

En vivo: Gimnasia no pudo mantener la ventaja y pierde 2-1 ante Estudiantes de La Plata

Por la fecha 11, Gimnasia ganaba por un gol de Módica al minuto 45, pero Estudiantes lo dio vuelta con dos tantos de Palacios a los 60' y los 66'.

MDZ Deportes

Gimnasia enfrenta a Estudiantes en el Legrotaglie.&nbsp;

Gimnasia enfrenta a Estudiantes en el Legrotaglie. 

Juan Alfredo Ponce / MDZ

En el cierre de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Gimnasia y Esgrima de Mendoza busca volver al triunfo después de 5 partidos sin ganar y 3 empates consecutivos y recibe a Estudiantes de La Plata, vigente campeón de Primera División, en el Víctor Legrotaglie.

El gol de Módica para el 1-0 de Gimnasia

El gol de Módica para el 1-0 de Gimnasia

El golazo de Palacios para el empate de Estudiantes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2034082279362859265?s=20&partner=&hide_thread=false

El segundo gol de Palacios para el 2-1 de Estudiantes

El segundo gol de Palacios para el 2-1 de Estudiantes

El minuto a minuto de Gimnasia - Estudiantes de La Plata

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas