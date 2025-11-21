Presenta:
Franco Colapinto vuelve a la pista para afrontar la FP2 del Gran Premio de Las Vegas.
En vivo: Franco Colapinto y una sólida vuelta en la FP2 del Gran Premio de Las Vegas

Franco Colapinto sigue mostrando un buen ritmo y en su tercera vuelta rápida marcó un tiempo de 1:35.218 con las gomas medias.

Tras finalizar en el último lugar en la primera práctica, Franco Colapinto vuelve a salir a la pista del circuito callejero del Gran Premio de Las Vegas para disputar la segunda sesión de entrenamientos libres. En esta ocasión, esta prueba será para probar diferentes gomas y el auto cargado con combustible palpitando lo que será la carrera del domingo.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP2 de Las Vegas

Gasly vuela en Las Vegas y Colapinto mejoró su tiempo

El francés le saca jugo al Alpine y sube al séptimo lugar, a 610 milésimas de Leclerc, que lidera con un tiempo de 1:33.763. Colapinto está 13° con un registro de 1m34s824, a poco más de cuatro décimas de su compañero.

Gran vuelta de Colapinto con las gomas medias

El pilarense sigue mostrando un buen ritmo y en su tercera vuelta rápida marcó un tiempo de 1:35.218 con las gomas medias.

Russell se pone P1, los tiempos mejoran y Colapinto cae al 12°lugar

1:34.430 es el registro que lo tiene al piloto de Mercedes en P1, a dos décimas del Alpine de Pierre Gasly y del McLaren de Lando Norris.

Colapinto bajó su tiempo en su segunda vuelta rápida

Colapinto volvió a bajar su tiempo en su segunda vuelta rápida. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:36.217 con neumáticos medios y quedó a menos de 1 segundo de Hamilton, el líder de la sesión.

Excelente primera vuelta de Colapinto

El pilarense fue uno de los primeros en salir a la pista en la FP2 y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1:37.779 con gomas medias que lo ubicó dentro de los primeros 10 lugares.

A pesar de la leve llovizna en la previa de la FP2, ningún piloto marcó tiempo hasta el momento

Ya hay 13 pilotos que salieron a la pista callejera en Las Vegas, pero ninguno marcó un tiempo. Cabe destacar que la leve llovizna que hubo minutos antes de la sesión, no alcanzó para mojar la pista, que igualmente tiene poco grip por el frío.

Colapinto, Gasly, Antonelli y Russell los primeros en salir a la pista en Las Vegas

Los pilotos de Mercedes y Alpine fueron los primeros en salir a la pista. Unos minutos más tarde se sumaron los Racing Bulls y los Haas.

