En vivo: Franco Colapinto y una sólida vuelta en la FP2 del Gran Premio de Las Vegas
Franco Colapinto sigue mostrando un buen ritmo y en su tercera vuelta rápida marcó un tiempo de 1:35.218 con las gomas medias.
Tras finalizar en el último lugar en la primera práctica, Franco Colapinto vuelve a salir a la pista del circuito callejero del Gran Premio de Las Vegas para disputar la segunda sesión de entrenamientos libres. En esta ocasión, esta prueba será para probar diferentes gomas y el auto cargado con combustible palpitando lo que será la carrera del domingo.