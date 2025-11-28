Presenta:
Franco Colapinto disputa la Sprint Shootout del Gran Premio de Qatar.
En vivo: Franco Colapinto terminó 20º y no logró avanzar en la Sprint Shootout

Franco Colapinto finalizó último en la SQ1 del Gran Premio de Qatar, por lo que largará desde el fondo en la Sprint del sábado.

El piloto argentino terminó P20 y no logró avanzar a la SQ2. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, se ubicó P19, lo que muestra a las claras un débil inicio de los Alpine en la penúltima competencia del año.

También quedaron eliminados de la SQ1 Lance Stroll, Liam Lawson y Lewis Hamilton.

El minuto a minuto de Colapinto en la Sprint Shootout del GP de Qatar

Colapinto no pudo avanzar a SQ2

Quedaron eliminados de SQ1 Stroll, Lawson, Hamilton, Gasly (P19) y Colapinto (P20).

Salieron los Alpine

Pierre Gasly se ubicó P12 y Franco Colapinto P17.

Los McLaren marcan el ritmo

Norris y Piastri mejoran los tiempo, con Alonso detrás: el trío en menos de tres décimas.

Buen arranque de Verstappen

Verstappen se pone en la cima en su primer intento con 1m22.258s

14:30 Comenzó la SQ1 en Qatar

Todos los pilotos largan con neumáticos medios.

