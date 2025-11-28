En vivo: Franco Colapinto terminó 20º y no logró avanzar en la Sprint Shootout

Tras una floja práctica libre 1, donde no pudo marcar tiempos con las gomas rojas debido a problemas en su monoplaza y quedó en el puesto 20°, Franco Colapinto no pudo mejorar su performance durante la Sprint Shootout del Gran Premio de Qatar.

El piloto argentino terminó P20 y no logró avanzar a la SQ2. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, se ubicó P19, lo que muestra a las claras un débil inicio de los Alpine en la penúltima competencia del año.

También quedaron eliminados de la SQ1 Lance Stroll, Liam Lawson y Lewis Hamilton.