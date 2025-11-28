En vivo: Franco Colapinto terminó 20º y no logró avanzar en la Sprint Shootout
Franco Colapinto finalizó último en la SQ1 del Gran Premio de Qatar, por lo que largará desde el fondo en la Sprint del sábado.
Tras una floja práctica libre 1, donde no pudo marcar tiempos con las gomas rojas debido a problemas en su monoplaza y quedó en el puesto 20°, Franco Colapinto no pudo mejorar su performance durante la Sprint Shootout del Gran Premio de Qatar.
El piloto argentino terminó P20 y no logró avanzar a la SQ2. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, se ubicó P19, lo que muestra a las claras un débil inicio de los Alpine en la penúltima competencia del año.
También quedaron eliminados de la SQ1 Lance Stroll, Liam Lawson y Lewis Hamilton.