En vivo: Franco Colapinto perdió un lugar con Alonso y se ubica 15° en el Gran Premio de Hungría
Tras la relanzada de la carrera, Franco Colapinto perdió un lugar con Alonso y ahora se ubica 15° en el Hungaroring.
Tras la relanzada de la carrera, Franco Colapinto perdió un lugar con Alonso y ahora se ubica 15° en el Hungaroring.
La Fórmula 1 afronta este domingo el Gran Premio de Hungría, undécima cita del calendario 2026 y última competencia antes del receso veraniego. En el siempre desafiante Hungaroring, Franco Colapinto buscará sumar un nuevo resultado positivo al partir desde el 13° lugar de la grilla, apenas por detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.
En la primera fila estará Lando Norris, autor de una nueva pole position, con la misión de descontarle puntos al líder del campeonato, Kimi Antonelli. La competencia se pondrá en marcha a las 10 (hora de Argentina) y podrá seguirse por Fox Sports, Disney+ Premium, F1 TV y también a través de la cobertura minuto a minuto de MDZ.