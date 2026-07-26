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Franco Colapinto larga 13° en el Hungaroring.
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En vivo: Franco Colapinto perdió un lugar con Alonso y se ubica 15° en el Gran Premio de Hungría

Tras la relanzada de la carrera, Franco Colapinto perdió un lugar con Alonso y ahora se ubica 15° en el Hungaroring.

MDZ Deportes

En la primera fila estará Lando Norris, autor de una nueva pole position, con la misión de descontarle puntos al líder del campeonato, Kimi Antonelli. La competencia se pondrá en marcha a las 10 (hora de Argentina) y podrá seguirse por Fox Sports, Disney+ Premium, F1 TV y también a través de la cobertura minuto a minuto de MDZ.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Hungría

Cinco vueltas para el final y todo por decidir

Alonso superó a Colapinto y el argentino quedó 15°. Mientras que su compañero Gasly está 12°, con los dos Aston Martin entre él y el pilarense. Norris se encamina a la victoria, con 11s4 de ventaja sobre Verstappen y a casi 18 de Antonelli. Hamilton presiona al italiano, pero está siendo investigado por exceso de velocidad en el pitlane. Leclerc, Hadjar y Russell, que está séptimo, completan el grupo que giran con las mismas vueltas que el líder. Desde Lawson, octavo, para abajo tiene vuelta perdida.

¡Se quedó Piastri! Bandera amarilla y Virtual Safety Car

El piloto australiano venía haciendo una gran carrera, pero una falla en el motor de su MclLaren provocó su abandono del GP de Hungría.

Checo Pérez abandonó la carrera por una rotura en su suspensión

Pérez rompió la suspensión delantera, pero logró llevar el auto a boxes para retirarse y evitar la aparición de una bandera amarilla. Los dos Cadillac están fuera de competencia, porque Bottas había abandonado en las primeras vueltas por un problema en los frenos.

Norris lo pasó a Antonelli y recuperó el primer puesto

Insólito lo de Sainz: casi choca a Piastri

Piastri zafó de un problema grande, cuando se tocó con el rezagado Sainz al intentar adelantarlo: el español no lo vio y chocó con su goma trasera la delantera del de McLaren.

Colapinto ingresó por segunda vez a los boxes y va para el final de carrera

El piloto argentino ingresó por segunda vez en la carrera a los boxes y cambió sus gomas duras por otro mismo neumático. Ahora se ubica 17°.

Norris se mantiene en la punta, pero todo se definirá en su parada a boxes

Tras varias quejas de Norris, McLaren llamó a Piastri, que entró a boxes y volvió quinto. El vigente campeón hereda la punta y lidera con Verstappen y Leclerc detrás. Antonelli está cuarto, presionando al monegasco de Ferrari. Y detrás aparecen Piastri, a 11 segundos del italiano de Mercedes, Hamilton, Hadjar, Russell y Lawson.

La pelea entre los McLaren por la victoria está muy picante

Norris está muy cerca de Piastri en la pelea por el primer lugar entre los dos McLaren. Encima el australiano avisó que los neumáticos "no se sienten muy bien". Leclerc, con mejor ritmo que Hamilton, no pude superar a su compañero. Colapinto marcha 16°.

Tremendo adelantamiento de Verstappen a Hamilton

Hamilton fue por Lawson pero perdió demasiado tiempo, le dejó un hueco a Verstappen y el neerlandés los supera a los dos con una muy buena maniobra. El de Red Bull está ahora sexto y el de Ferrari, séptimo. Bottas, otra vez con problemas en los frenos, alcanzó a llevar su Cadillac a boxes, mientras salía humo del motor.

Colapinto a los boxes: está en el puesto 20°

Franco Colapinto fue a boxes a cambiar sus gomas medias por las duras y perdió cinco posiciones cayendo hasta el puesto 20°.

Russell, el único que sigue ganando posiciones

El único que está ganando posiciones es Russell, que ya pasó a Gasly y quedó 11°, a una posición de los puntos. Delante tiene a Hülkenberg.

Piastri se mantiene firme en la punta

El piloto australiano le sacó 1.5s de diferencia a Lando Norris y 2.8 a Max Verstappen. Detrás del neerlandés se encuentra Lewis Hamilton y Charles Leclerc mientras que Kimi Antonelli no puede salir del 6° lugar.

Colapinto no pudo hacer nada con el Mercedes de Russell

Franco Colapinto no pudo contener el brutal ritmo del Mercedes de George Russell y perdió otra posición cayendo al puesto 15°.

Colapinto no tuvo una buena largada y cayó al puesto 14°

Franco Colapinto no tuvo una buena largada en el Hungaroring y perdió una posición con Bortoleto por lo cual cayó al puesto 14°. Por su parte, Pierre Gasly ganó un puesto y se ubica 11°.

Tremenda largada de los McLaren

Los dos pilotos de McLaren largaron de gran manera y con Piastri en el primer puesto, el equipo de Woking buscará meter un importante 1-2.

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La grilla de partida del GP de Hungría

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