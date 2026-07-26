En vivo: Franco Colapinto perdió un lugar con Alonso y se ubica 15° en el Gran Premio de Hungría

Cinco vueltas para el final y todo por decidir

Alonso superó a Colapinto y el argentino quedó 15°. Mientras que su compañero Gasly está 12°, con los dos Aston Martin entre él y el pilarense. Norris se encamina a la victoria, con 11s4 de ventaja sobre Verstappen y a casi 18 de Antonelli. Hamilton presiona al italiano, pero está siendo investigado por exceso de velocidad en el pitlane. Leclerc, Hadjar y Russell, que está séptimo, completan el grupo que giran con las mismas vueltas que el líder. Desde Lawson, octavo, para abajo tiene vuelta perdida.