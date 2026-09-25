En vivo: Franco Colapinto marcó su primer tiempo en la qualy del GP de Azerbaiyán

Luego de completar la tercera y última práctica en las calles de Bakú, donde terminó en el 10° puesto, Franco Colapinto afronta el primer gran desafío del fin de semana del GP de Azerbaiyán. A partir de las 9:00, el piloto argentino volverá a salir a la pista para disputar la prueba de clasificación en busca de terminar dentro del top 10 y tener una buena posición para largar en la carrera del sábado.