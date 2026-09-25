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Colapinto disputa la prueba de clasificación en Bakú.
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En vivo: Franco Colapinto marcó su primer tiempo en la qualy del GP de Azerbaiyán

1:45.768 fue el primer tiempo rápido que marcó Franco Colapinto en la Q1. Por el momento, es el más rápido del "resto".

MDZ Deportes

Luego de completar la tercera y última práctica en las calles de Bakú, donde terminó en el 10° puesto, Franco Colapinto afronta el primer gran desafío del fin de semana del GP de Azerbaiyán. A partir de las 9:00, el piloto argentino volverá a salir a la pista para disputar la prueba de clasificación en busca de terminar dentro del top 10 y tener una buena posición para largar en la carrera del sábado.

El minuto a minuto de Colapinto en la qualy del GP de Azerbaiyán

¡Se la pegó Antonelli!

El líder del campeonato mundial de pilotos chocó su Mercedes contra los muros callejeros de Bakú. Avanzará a Q2 seguramente, porque está 7°, pero deberá largar 15° mañana, porque no podrá continuar en la clasificación.

Primer tiempo de Colapinto

1:45.768 fue el primer tiempo rápido que marcó Franco Colapinto en la Q1. Por el momento, es el más rápido del "resto".

Vuelta de calentamiento para Colapinto en la Q1

1:59.492 fue el primer giro de Colapinto. Un tiempo muy alto, pero ahora sí se vienen los giros rápidos.

Luces verdes: arranca la qualy en Bakú

Se retrasa 4 minutos la prueba de clasificación

El retraso se debe a algunos accidentes en la F2 hace un momento y los comisarios están terminando de verificar que se hayan retirado todos los restos.

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