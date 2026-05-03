En vivo: Franco Colapinto larga desde la 8° posición en el Gran Premio de Miami

Se viene la cuarta carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 para Franco Colapinto. Tras una brutal performance en la qualy del sábado, el piloto de Alpine largará en la 8° posición por detrás de Oscar Piastri y por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly, quien ganó una posición tras la descalificación de Isack Hadjar (saldrá desde la última posición).