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Franco Colapinto larga 8° en el GP de Miami.
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En vivo: Franco Colapinto larga desde la 8° posición en el Gran Premio de Miami

Franco Colapinto sale desde el octavo lugar de la parrilla en la carrera de este domingo en Miami, en donde buscará sumar puntos tras el 10° lugar en China.

MDZ Deportes

En la parte de adelante, Kimi Antonelli largará desde la pole y detrás de el se encuentra el tetracampeón del mundo, Max Verstappen. En segunda fila se ubican Charles Leclerc y Lando Norris mientras que en el 5° lugar estará George Rusell y detrás de él Lewis Hamilton.

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El minuto a minuto de Colapinto en el GP de Miami

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Messi fue a ver a Colapinto

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