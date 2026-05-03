En vivo: Franco Colapinto larga desde la 8° posición en el Gran Premio de Miami
Franco Colapinto sale desde el octavo lugar de la parrilla en la carrera de este domingo en Miami, en donde buscará sumar puntos tras el 10° lugar en China.
Franco Colapinto sale desde el octavo lugar de la parrilla en la carrera de este domingo en Miami, en donde buscará sumar puntos tras el 10° lugar en China.
Se viene la cuarta carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 para Franco Colapinto. Tras una brutal performance en la qualy del sábado, el piloto de Alpine largará en la 8° posición por detrás de Oscar Piastri y por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly, quien ganó una posición tras la descalificación de Isack Hadjar (saldrá desde la última posición).
En la parte de adelante, Kimi Antonelli largará desde la pole y detrás de el se encuentra el tetracampeón del mundo, Max Verstappen. En segunda fila se ubican Charles Leclerc y Lando Norris mientras que en el 5° lugar estará George Rusell y detrás de él Lewis Hamilton.