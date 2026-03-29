En vivo: Franco Colapinto larga desde el puesto 15° en el Gran Premio de Japón

Franco Colapinto afrontará su tercer gran prueba de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el mítico e histórico trazado de Suzuka en lo que será el Gran Premio de Japón. El piloto oriundo de Pilar largará desde el puesto 15° en la carrera que se llevará a cabo a las 2:00 (hora de Argentina) y allí buscará repetir lo hecho en el GP de China y llevarse puntos del país asiático. Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly saldrá desde la séptima posición.