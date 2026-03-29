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Franco Colapinto larga desde el puesto 15° en Suzuka.
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En vivo: Franco Colapinto larga desde el puesto 15° en el Gran Premio de Japón

Colapinto larga desde la posición 15° en el mítico e histórico trazado de Suzuka. Su objetivo será volver a sumar puntos como en China, ¿lo conseguirá?

MDZ Deportes

Franco Colapinto afrontará su tercer gran prueba de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el mítico e histórico trazado de Suzuka en lo que será el Gran Premio de Japón. El piloto oriundo de Pilar largará desde el puesto 15° en la carrera que se llevará a cabo a las 2:00 (hora de Argentina) y allí buscará repetir lo hecho en el GP de China y llevarse puntos del país asiático. Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly saldrá desde la séptima posición.

En cuanto a la parte de adelante, Kimi Antonelli largará desde la pole position y su compañero de equipo, George Russell, lo seguirá de atrás. En la segunda fila se ubican Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari mientras que en la tercera estarán sus compañeros de equipo, Lando Norris y Lewis Hamilton.

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El minuto a minuto de Colapinto en el GP de Japón

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Colapinto probó largadas desde la calle de boxes

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La carrera comenzará a las 2:10 (hora de Argentina) por un choque en la Porsche Cup

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