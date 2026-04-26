En vivo: Franco Colapinto hace delirar al público argentino con el motor V8 del Lotus-Alpine
Franco Colapinto salió a las calles de Buenos Aires a bordo del Lotus E20 con los colores de Alpine y el público argentino delira.
Franco Colapinto salió a las calles de Buenos Aires a bordo del Lotus E20 con los colores de Alpine y el público argentino delira.
El Road Show de Franco Colapinto revoluciona el barrio de Palermo con un circuito callejero de Fórmula 1 que reúne a miles de fanáticos en una verdadera fiesta del automovilismo. El piloto argentino protagoniza una exhibición muy esperada, manejando ante su público en un evento único en las calles de Buenos Aires.
La jornada genera una enorme expectativa por la magnitud del espectáculo y por la posibilidad de ver de cerca a una de las grandes promesas del automovilismo nacional. El trazado urbano montado especialmente para la ocasión transforma la zona en un escenario de alta velocidad y pasión fierrera.
Además, quienes no puedan asistir al evento tienen la posibilidad de seguir todos los detalles desde sus casas, ya que la exhibición se transmite por TV y también lo podes seguir en vivo por MDZ.