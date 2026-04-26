Presenta:
Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires.
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En vivo: Franco Colapinto hace delirar al público argentino con el motor V8 del Lotus-Alpine

Franco Colapinto salió a las calles de Buenos Aires a bordo del Lotus E20 con los colores de Alpine y el público argentino delira.

MDZ Deportes

El Road Show de Franco Colapinto revoluciona el barrio de Palermo con un circuito callejero de Fórmula 1 que reúne a miles de fanáticos en una verdadera fiesta del automovilismo. El piloto argentino protagoniza una exhibición muy esperada, manejando ante su público en un evento único en las calles de Buenos Aires.

La jornada genera una enorme expectativa por la magnitud del espectáculo y por la posibilidad de ver de cerca a una de las grandes promesas del automovilismo nacional. El trazado urbano montado especialmente para la ocasión transforma la zona en un escenario de alta velocidad y pasión fierrera.

Así suena el motor V8 del Alpine-Lotus que maneja Franco Colapinto

Además, quienes no puedan asistir al evento tienen la posibilidad de seguir todos los detalles desde sus casas, ya que la exhibición se transmite por TV y también lo podes seguir en vivo por MDZ.

El minuto a minuto del Road Show de Colapinto

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Así suena el motor V8 del Alpine-Lotus que maneja Colapinto en Buenos Aires

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Franco Colapinto sale a la calle con el Lotus E20 y la gente explotó de felicidad

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El emotivo encuentro de Franco Colapinto con su abuela

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Se viene la primera salida de Colapinto: saldrá con el Lotus E20 y durará 20 minutos aproximadamente

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Franco Colapinto habló sobre un posible encuentro con Messi en el GP de Miami: "Quiero que sea algo natural"

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El delirio del público argentino tras la salida de Colapinto al escenario

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Los fanáticos de Colapinto ya palpitan el Road Show

Colapinto Road Show
Colapinto

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La frase de la mánager de Colapinto que ilusiona a todos los argentinos: "Franco va a ser caampeón"

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Así se escucha el motor V8 del LotusE20 que manejará Colapinto

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Así es el cronograma del Road Show de Colapinto

Todo está listo para el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires, donde el piloto argentino realizará cuatro salidas a pista sobre un circuito callejero de 3,5 kilómetros montado en la zona del Monumento de los Españoles, en Palermo. La gran atracción será verlo al volante de un monoplaza de Fórmula 1 con motor V8.

La primera aparición será a las 12.45, cuando manejará un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8, el mismo modelo que utilizaron Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. El trazado irá desde Avenida del Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, incluyendo un tramo de Avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador.

road show colapinto

A las 14.30 llegará uno de los momentos más emotivos del día, cuando Colapinto se suba al legendario Flecha de Plata, el auto que inmortalizó a Juan Manuel Fangio en la Máxima. Luego, a las 15.15, volverá a acelerar el Lotus en su última salida con el Fórmula 1.

El cierre será a las 15.55, ya sin el monoplaza, cuando recorrerá el circuito en un bus descapotable para saludar al público. Cada pasada con el F1 tendrá una duración aproximada de 20 minutos, incluyendo recorridos a alta velocidad y las clásicas “donas” en los principales vértices del trazado.

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