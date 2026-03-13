En vivo: Franco Colapinto disputa la Sprint del Gran Premio de China
Tras finalizar 16° en la clasificación específica, Franco Colapinto sale a pista en la prueba corta de la Fórmula 1 que precede a la clasificación.
Tras finalizar 16° en la clasificación específica, Franco Colapinto sale a pista en la prueba corta de la Fórmula 1 que precede a la clasificación.
El piloto argentino Franco Colapinto afronta esta medianoche la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, luego de finalizar en la 16° posición en la clasificación específica disputada este viernes en el circuito de Shanghái. La prueba corta se corre desde las 00:00 (hora argentina) y otorga puntos a los primeros ocho clasificados.
Colapinto completó una jornada de menor a mayor en la citada competencia, aunque con una performance que lo mantiene lejos de los puestos de vanguardia. El argentino logra acceder a la SQ2 con el margen justo, tras quedar a más de medio segundo de la marca establecida por su compañero de equipo, Pierre Gasly.
La “pole” para la Sprint quedó en manos de George Russell, ratificando así el dominio de Mercedes en este inicio de temporada. La competencia está pactada a 19 vueltas en el trazado chino y precede a la clasificación que se disputa horas más tarde (4:00) y que define la grilla para el Gran Premio del domingo.