En vivo: Franco Colapinto disputa la Sprint del Gran Premio de China

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Williams modifica el auto de Albon

La escudería Williams informó que el piloto tailandés-británico Alex Albon deberá largar desde el pit lane luego de que el equipo realizara cambios mayores en la configuración (setup) de su monoplaza antes de la competencia.

La modificación implica que el piloto no podrá tomar la salida desde su posición original en la grilla y comenzará la carrera desde la calle de boxes.