En vivo: Francia no puede romper el cero en su debut mundialista ante Senegal

Francia y Senegal empatan 0 a 0 al cabo de los primeros 45 minutos del encuentro que se disputa en el estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife) y marca el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.

En una etapa inicial de escasas emociones, ninguno de los equipos logró imponer condiciones y las situaciones de peligro fueron contadas. De hecho, el conjunto francés no registró remates al arco, mientras que la ocasión más clara llegó sobre el final de los primeros 45 minutos y fue para el seleccionado africano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066973286207000611&partner=&hide_thread=false ¡¡UNO DE LOS ERRADOS DEL MUNDIAL: INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ SARR!!



Senegal tuvo un ocasión INMEJORABLE para abrir el marcador ante Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yytKsfAHqv — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026 Las formaciones de Francia y Senegal para el debut mundialista Para este estreno, Deschamps apostó por Mike Maignan en el arco; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Theo Hernández en la defensa; Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot en el mediocampo; mientras que Désiré Doué, Michael Olise y Ousmane Dembélé acompañarán a Mbappé en ataque.

Entre las alternativas que esperan en el banco de suplentes aparecen nombres de peso como Bradley Barcola, Marcus Thuram y Rayan Cherki, opciones que podrían tener protagonismo a lo largo del encuentro.

Del otro lado estará una Senegal que pretende volver a convertirse en una de las selecciones más competitivas del continente africano. El entrenador Pepe Thiaw dispuso una alineación integrada por Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté y El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara y Pape Gueye; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson y Sadio Mané.