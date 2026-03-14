En vivo: Ferro descontó y ahora Godoy Cruz derrota 2 a 1 al Verdolaga en el Feliciano Gambarte

Con goles de Vicente Poggi y Nahuel Ulariaga, Godoy Cruz se impone 2-1 ante Ferro y está logrando su primer triunfo en su renovado estadio.

Nahuel Ulariaga festeja su gol, el 2 a 0 de Godoy Cruz, con una dedicatoria bastante especial.

Godoy Cruz derrota 2-1 a Ferro Carril Oeste en el estadio Feliciano Gambarte, por la quinta fecha de la Primera Nacional, con la urgencia de conseguir su primera victoria en el campeonato.

El gol del Tomba fue convertido por Vicente Poggi, a los 7 minutos del primer tiempo. El mediocampista uruguayo recibió un centro de "Toto" Pozzo y definió cruzado.

Tras el gol, el partido estuvo detenido durante 4 minutos debido a que un nutrido grupo de barras de Godoy Cruz -con el rostro tapado- se subieron al alambrado con la clara intención de tratar de suspender el partido. Finalmente, se bajaron y el encuentro continuó.

El Expreso volvió a avisar a los 16 minutos con un derechazo desde el vértice del área de Martín Pino que controló bien el arquero de Ferro.

A los 31 minutos llegó el segundo de Godoy Cruz. Nahuel Ulariaga se filtró a espaldas de la defensa, capitalizó una salida fallida del arquero y alcanzó a tocar la pelota con lo justo. El balón avanzó despacio y terminó entrando con suspenso, lo que desató el festejo en las tribunas.