En vivo: el Inter Miami, con Messi de titular, se enfrenta al Montreal CF en el Nu Stadium
Con el astro rosarino desde el arranque, el Inter Miami recibe al conjunto canadiense en busca de volver a sumar de a tres en la MLS.
Mientras aguarda por la llegada del Kily González al banco de suplentes, el Inter Miami quiere dejar atrás la mala racha que arrastra y buscará volver a sumar de a tres en la MLS cuando reciba este sábado a las 20:30 (hora de Argentina) al Montreal CF. Lionel Messi y Rodrigo De Paul serán titulares en las Garzas.