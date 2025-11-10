En vivo: el campeón Independiente Rivadavia empata 0-0 ante Central Córdoba de Santiago en el Gargantini
Tras consagrarse el miércoles pasado, Independiente Rivadavia recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero en busca de una victoria que lo saque del fondo.
Independiente Rivadavia enfrenta este lunes por la noche a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de Primera División. El partido se jugará en el Bautista Gargantini y el Azul tiene la obligación de sumar de a tres en casa para salir de la última posición de su zona.
Tras la histórica consagración en la Copa Argentina, ahora la Lepra debe centrarse en los dos partidos que quedan para cerrar un año inolvidable, sumando lo que más pueda en el Clausura. El rival será el Ferroviario, desde las 21.15, con el arbitraje de Pablo Echavarría.
El minuto a minuto de Independiente Rivadavia vs Central Córdoba