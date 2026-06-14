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En vivo: Deportivo Maipú iguala sin tantos frente a Tristán Suárez en la Fortaleza de Vergara

Deportivo Maipú, que viene de perder ante Güemes, empata 0-0 con Tristán Suárez en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

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Deportivo Maipú vuelve a su Fortaleza con la misión de ganar para recuperar su lugar en puestos de Reducido.&nbsp;

Deportivo Maipú vuelve a su Fortaleza con la misión de ganar para recuperar su lugar en puestos de Reducido. 

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Deportivo Maipú volverá a presentarse este sábado ante su gente cuando reciba a Tristán Suárez por la fecha 17 de la Zona B de la Primera Nacional, con la necesidad de dejar atrás la caída sufrida en la jornada anterior y volver a sumar de a tres.

El encuentro se disputará desde las 16.30 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, tendrá el arbitraje de Lucas Comesaña y podrá verse en vivo a través de LPF Play.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Deportivo Maipú vs Tristán Suárez

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