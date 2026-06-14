En vivo: Deportivo Maipú iguala sin tantos frente a Tristán Suárez en la Fortaleza de Vergara
Deportivo Maipú, que viene de perder ante Güemes, empata 0-0 con Tristán Suárez en el estadio Omar Higinio Sperdutti.
Deportivo Maipú volverá a presentarse este sábado ante su gente cuando reciba a Tristán Suárez por la fecha 17 de la Zona B de la Primera Nacional, con la necesidad de dejar atrás la caída sufrida en la jornada anterior y volver a sumar de a tres.
El encuentro se disputará desde las 16.30 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, tendrá el arbitraje de Lucas Comesaña y podrá verse en vivo a través de LPF Play.
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