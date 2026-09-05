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Franco Colapinto afronta la clasificación del Gran Premio de Italia con el Alpine mejorado.&nbsp;
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En vivo: Colapinto terminó cuarto en la primera tanda clasificatoria y se metió en la Q2

El argentino completó una gran primera tanda en Monza y avanzó a la siguiente instancia, mientras su compañero de Alpine marcó el mejor registro.

MDZ Deportes

La clasificación, que comienza a las 11 de la mañana de Argentina, determinará las posiciones de partida para la carrera principal del domingo en Monza. Colapinto buscará trasladar a esta instancia el rendimiento mostrado durante la última práctica y conseguir una buena ubicación para la competencia.

Seguí el minuto a minuto de Franco Colapinto en la Qualy

Comenzó la Q2 en Monza

Eliminados en Q1

¡P1 y P4 para Alpine!

Colapinto terminó cuarto en la primera tanda clasificatoria y se metió en la Q2. Gasly fue el más rápido.

Alpine vuelve a la acción

Franco Colapinto regresó a pista y también lo hizo Pierre Gasly, luego de unos minutos sin actividad para los dos pilotos de Alpine.

El gran tiempo de Colapinto

El argentino se ubicó tercero gracias a su registro de 1:22,662.

Alpine, al frente

Pierre Gasly tomó el primer lugar con un tiempo de 1:22.612, mientras que Franco Colapinto se ubicó tercero, a apenas 50 milésimas del registro de su compañero de Alpine.

Alpine, todavía sin salir

Tsunoda permanece fuera de pista por un aparente problema en el sistema de combustible. Mientras tanto, ninguno de los dos Alpine salió todavía a pista en Monza.

11:00 Comienza la Q1 en Monza

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