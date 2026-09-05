En vivo: Colapinto terminó cuarto en la primera tanda clasificatoria y se metió en la Q2
El argentino completó una gran primera tanda en Monza y avanzó a la siguiente instancia, mientras su compañero de Alpine marcó el mejor registro.
El argentino completó una gran primera tanda en Monza y avanzó a la siguiente instancia, mientras su compañero de Alpine marcó el mejor registro.
Franco Colapinto afronta este sábado una nueva instancia del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine llega a la clasificación después de finalizar décimo en la Práctica Libre 3, en una sesión que le permitió cerrar entre los diez mejores antes de la definición de la parrilla.
La clasificación, que comienza a las 11 de la mañana de Argentina, determinará las posiciones de partida para la carrera principal del domingo en Monza. Colapinto buscará trasladar a esta instancia el rendimiento mostrado durante la última práctica y conseguir una buena ubicación para la competencia.