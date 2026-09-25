En vivo: Colapinto se ubica 11° en la FP3 del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto volverá a salir a pista este viernes para disputar la tercera práctica libre (FP3) del Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino lo hará desde las 5:30 en el circuito callejero de Bakú, luego de una jornada de jueves en la que finalizó 18° en la FP1 y mejoró su registro hasta ubicarse 11° en la FP2.