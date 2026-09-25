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Colapinto vuelve a subirse al A526 para disputar la FP3 en Bakú.
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En vivo: Colapinto se ubica 11° en la FP3 del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto sigue ganando confianza de cara a la qualy y en uno de sus últimos giros, marcó un gran tiempo de 1:46.007.

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El minuto a minuto de Colapinto en la FP3 del GP de Azerbaiyán

Gran tiempo de Colapinto con las gomas medias

Franco Colapinto sigue ganando confianza de cara a la qualy y en uno de sus últimos giros, marcó un gran tiempo de 1:46.007.

Colapinto vuelve a la pista para el último stint con gomas medias

Russell desplaza a Antonelli

1:44.715 es el tiempo del inglés que dominó los ensayos del viernes y ahora gira con el neumático medio. Fue tres décimas más veloz que su compañero de equipo. Leclerc se metió segundo, con la goma roja.

Antonelli se pone P1

El piloto italiano bajó por 0.047s el tiempo de Hamilton y se puso primero. Ahora, el tiempo a batir es de 1:45.046.

Sigue mejorando Colapinto

Colapinto sigue girando en las calles de Bakú y en su tercer intento de vuelta rápida, mejoró su anterior tiempo. Ahora marcó uno de 1:46.750.

Colapinto mejoró su tiempo

Franco Colapinto regresó a la pista y en su segundo giro rápido en las calles de Bakú marcó un buen tiempo de 1:47.180 que lo posiciona 9°.

Leclerc es quien manda por el momento en Bakú

El piloto monegasco de Ferrari marcó un tiempo de 1:45.564 y por el momento se mantiene en lo más alto de la tabla.

Colapinto volvió a los boxes

Franco Colapinto regresó al pitlane tras su primera salida a pista y Alpine aprovechó el ingreso para ensayar un cambio de neumáticos antes de llevar nuevamente el monoplaza al garaje. El argentino no logró completar una vuelta limpia en su primer intento y quedó con un registro elevado, aunque por el momento se ubica sexto debido a que apenas nueve pilotos marcaron tiempos.

Se van sumando pilotos a la pista

Bottas, Lindblad, Bearman y Lawson entran al trazado. Colapinto giró en 1:51.899 después de esa corrección que le hizo perder tiempo pero no el auto, lo clave en la práctica previa a la clasificación.

Tiempo alto para Colapinto en su primera vuelta

Franco Colapinto salió a la pista y en su primer giro rápido marcó un tiempo alto de 1:51.899.

Colapinto y Gasly son los dos primeros en salir a la pista

Los dos pilotos de Alpine son los primeros en salir a la pista callejera en Bakú.

Bandera verde: comienza la FP3

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