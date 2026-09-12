En vivo: Colapinto sale a pista para disputar la última práctica libre del Gran Premio de España
El argentino afronta la tercera práctica en Madrid después de quedar lejos de los primeros puestos en las dos sesiones iniciales del viernes.
El argentino afronta la tercera práctica en Madrid después de quedar lejos de los primeros puestos en las dos sesiones iniciales del viernes.
Franco Colapinto disputa una nueva fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1: el Gran Premio de España, que se desarrolla en el Autódromo Madring. El argentino viene de un GP de Italia agridulce, donde terminó noveno después de haber tenido posibilidades de conseguir un resultado todavía mejor, y ahora buscará dar un paso adelante en Madrid.
El piloto de Alpine llega a la tercera y última práctica después de haber terminado 13° en la primera sesión y 15° en la segunda. La acción para Colapinto continúa a las 11 con la clasificación para la carrera definitiva.