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Colapinto busca mejorar sus registros en el flamante circuito madrileño.
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En vivo: Colapinto sale a pista para disputar la última práctica libre del Gran Premio de España

El argentino afronta la tercera práctica en Madrid después de quedar lejos de los primeros puestos en las dos sesiones iniciales del viernes.

MDZ Deportes

Franco Colapinto disputa una nueva fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1: el Gran Premio de España, que se desarrolla en el Autódromo Madring. El argentino viene de un GP de Italia agridulce, donde terminó noveno después de haber tenido posibilidades de conseguir un resultado todavía mejor, y ahora buscará dar un paso adelante en Madrid.

Seguí el minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP3

7:30 Comienza la FP3 en Madrid

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