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Franco Colapinto vuelve a salir a la pista para disputar la FP2 en Monza.
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En vivo: Colapinto mejoró su tiempo en la FP2 del GP de Italia

En su tercera vuelta rápida, Colapinto mostró un gran ritmo con su Alpine, marcó el mejor tiempo en el primer sector de la pista, y cerró su giro en 1:24.248.

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El minuto a minuto de Colapinto en la FP2 del GP de Italia

Colapinto vuela en Monza y marcó el récord en el primer sector

En su tercera vuelta rápida, Franco Colapinto mostró un gran ritmo con su Alpine, marcó el mejor tiempo en el primer sector de la pista, y cerró su giro en 1:24.248.

Colapinto mejora y se pone 11°

1:24.852 es el registro de Franco Colapinto, que mejora casi cuatro décimas su tiempo anterior. Está a 1.4 de Antonelli, que ahora lo tiene como escolta a Russell, a solo 17 milésimas.

Colapinto marcó su primer tiempo en la FP2

Franco Colapinto, con gomas duras, marcó su primer tiempo en la segunda práctica libre. El argentino giró en 1:25.174.

Sale Colapinto con gomas duras

Franco Colapinto salió rápidamente a la pista para probar los neumáticos duros, el único compuesto que no había utilizado por el momento en lo que va de la jornada.

Un inicio de temporada 2027 muy especial

La F1 anunció que del 18 al 20 de febrero, en Milán, se presentarán los diseños de los once equipos del próximo año. "El extraordinario evento de tres días contará con el Festival de Fans de Milán y F1 The Show, con apariciones de los pilotos y Directores de Equipo de los 11 equipos, junto con música, entretenimiento y más", sumaron.

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