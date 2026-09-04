En vivo: Colapinto mejoró su tiempo en la FP2 del GP de Italia

Tras haber mostrado un gran ritmo con su mejorado Alpine en la práctica libre 1, donde terminó 9° con un buen tiempo, Franco Colapinto volverá a subirse al A526 para salir nuevamente al Autódromo Internacional de Monza, también conocido como el Templo de la Velocidad, para afrontar la segunda sesión de entrenamientos libre del Gran Premio de Italia a partir de las 11:00 (hora de Argentina).