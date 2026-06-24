En vivo: Bosnia-Herzegovina le gana 3-1 a Qatar y se ilusiona con la clasificación

Bosnia y Herzegovina, con goles de Kerim Alajbegovic y otro de Sultan Al-Brake en contra, gana al descanso a Qatar, que recortó distancias a los 42 minutos por medio de su capitán, Hassan Al-Haydos, en el partido correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo B.

Alajbegovi puso el 1-0 para Bosnia-Herzegovina Alajbegovi puso el 1-0 para Bosnia-Herzegovina El segundo de Bosnia, en contra El segundo de Bosnia, en contra Al-Haydos descontó para Qatar Al-Haydos descontó para Qatar Más allá de la necesidad de ganar, ninguno depende exclusivamente de sí mismo. El otro partido de la zona, que enfrenta a Canadá y Suiza en Vancouver, tendrá una influencia directa en la definición de las posiciones y en las posibilidades de clasificación.

Bosnia-Herzegovina y Qatar, por la definición del Grupo B. EFE Qué necesitan Bosnia-Herzegovina y Qatar para clasificarse Si el encuentro termina empatado, Bosnia-Herzegovina finalizará por encima de Qatar gracias a una mejor diferencia de gol. Sin embargo, ambos quedarían con apenas dos puntos y tendrían que esperar una combinación muy favorable de resultados en los restantes grupos para aspirar a meterse entre los mejores terceros del torneo.

En caso de una victoria de Bosnia-Herzegovina, el seleccionado europeo necesitará además que Suiza derrote ampliamente a Canadá. De esa manera podría alcanzar el segundo puesto del grupo mediante los criterios de desempate, que contemplan la diferencia de gol, los goles convertidos y, de ser necesario, el Fair Play.

Qatar, por su parte, también requiere una combinación específica. Si logra quedarse con los tres puntos en Seattle, necesitará que Canadá golee a Suiza. Como el conjunto asiático empató con los suizos en el enfrentamiento directo, una eventual igualdad en puntos obligaría a recurrir a la diferencia de gol, los tantos a favor, el Fair Play y, en última instancia, al ranking FIFA para definir quién avanza.