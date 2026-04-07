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En vivo: Bayern Múnich se impone 1-0 ante el Real Madrid en el Bernabéu

Con un gol de Luis Díaz a los 41' del primer tiempo, el conjunto visitante se impone por la mínima en la casa del Merengue, en el partido de ida.

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El delantero colombiano del Bayern Munich Luis Díaz celebra tras anotar el primer gol del equipo.

El delantero colombiano del Bayern Munich Luis Díaz celebra tras anotar el primer gol del equipo.

EFE

Bayern Múnich se impone 1-0 ante Real Madrid al cabo de los primeros 45’ del encuentro disputado en el estadio Santiago Bernabéu, válido por la ida de los cuartos de final de la Champions League. El único tanto del encuentro lo anotó Díaz a los 41’.

El colombiano aprovechó un buen pase de Serge Gnabry para poner por delante al cuadro bávaro en una primera parte con ocasiones para ambos equipos.

Luis Díaz puso el 1-0 para el Bayern Múnich

Luis Díaz puso el 1-0 para el Bayern Múnich

Luis Díaz puso el 1-0 para el Bayern Múnich

Seguí el minuto a minuto de Real Madrid-Bayern Múnich

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Dominio del Bayern Múnich durante los primeros minutos del partido.

Dominio del Bayern Múnich durante los primeros minutos del partido.

Álvaro Arbeloa
Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid.

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