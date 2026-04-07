En vivo: Bayern Múnich se impone 1-0 ante el Real Madrid en el Bernabéu
Con un gol de Luis Díaz a los 41' del primer tiempo, el conjunto visitante se impone por la mínima en la casa del Merengue, en el partido de ida.
Bayern Múnich se impone 1-0 ante Real Madrid al cabo de los primeros 45’ del encuentro disputado en el estadio Santiago Bernabéu, válido por la ida de los cuartos de final de la Champions League. El único tanto del encuentro lo anotó Díaz a los 41’.
El colombiano aprovechó un buen pase de Serge Gnabry para poner por delante al cuadro bávaro en una primera parte con ocasiones para ambos equipos.