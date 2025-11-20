Presenta:

En vivo: Argentina enfrenta a Alemania en busca de las semifinales de la Copa Davis

Argentina enfrenta a Alemania en los cuartos de la Copa Davis en Bologna, con Francisco Cerúndolo y Tomás Echeverry como singlistas y la dupla Zeballos–Molteni.

El equipo argentino de Copa Davis se prepara para el duelo contra los alemanes.&nbsp;

X @AATenis

Argentina inicia su camino en las Finales de la Copa Davis en Bolonia, donde jugará hasta el domingo. Desde las 13 (hora argentina), el equipo de Javier Frana enfrenta a Alemania, con Francisco Cerúndolo como principal arma en singles y la dupla Horacio Zeballos–Andrés Molteni como respaldo en el dobles, en un cruce de cuartos de final que apunta a la Ensaladera de Plata. Televisa TyC Sports.

Tomás Etcheverry abrirá la serie contra Jan-Lennard Struff.

Seguí el marcador de Argentina vs Alemania por los cuartos de la Copa Davis

