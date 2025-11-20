En vivo: Argentina enfrenta a Alemania en busca de las semifinales de la Copa Davis

Argentina inicia su camino en las Finales de la Copa Davis en Bolonia, donde jugará hasta el domingo. Desde las 13 (hora argentina), el equipo de Javier Frana enfrenta a Alemania, con Francisco Cerúndolo como principal arma en singles y la dupla Horacio Zeballos–Andrés Molteni como respaldo en el dobles, en un cruce de cuartos de final que apunta a la Ensaladera de Plata. Televisa TyC Sports.