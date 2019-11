En Chile aseguran que "si no hay seguridad y el tema país se mantiene, no se debe jugar"

Valber Huerta, defensor de Universidad Católica, opinó sobre la compleja situación social en Chile, con protestas contra el Gobierno, y aseguró que es lógico que se mantenga detenido el fútbol trasandino. La misma situación puso en jaque a la final de la Copa Libertadores entre River y Flamengo, pautada para el 23 de noviembre en Santiago.

"Si no hay seguridad y el tema país se mantiene, no se debe jugar y deben continuar las manifestaciones. Si hemos paralizado el fútbol tres semanas es porque lo más importante es lo que está pasando en el país. Hacer algo que le quite importancia a eso no es la forma", aseguró en diálogo con El Mercurio.

Además, el zaguero de los Cruzados, que esperan por la chance de gritar campeones por su buena ventaja sobre Colo-Colo (llevan 13 puntos con 21 por jugarse), expresó estar "completamente de acuerdo con todo lo que está pidiendo la gente".