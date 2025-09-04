Emotivo: Lionel Messi se quebró en la entrada en calor ante la ovación de los hinchas en su último partido oficial en suelo argentino

Lionel Messi no pudo contener las lágrimas durante la entrada en calor de la Selección argentina previo al duelo ante Venezuela por la Eliminatorias. Cuando los cuatro costados del Monumental empezaron a corear su nombre, el 10, que vive una noche más que especial al ser su último partido oficial en suelo argentino, se quebró por unos largos segundos en pleno campo de juego.