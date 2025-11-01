El VAR sufrirá severos cambios en Brasil para 2026: las nuevas implementaciones y en qué torneo se aplicarán

Según informaron los medios locales, Brasil podría marcar un antes y un después en la implementación del VAR para el año que viene. Los detalles.

En Brasil quieren marcar un antes y un después en el uso del VAR. Por eso, el Campeonato Carioca 2026, el torneo estadual que reúne a equipos como Flamengo, Fluminense, Botafogo y Vasco da Gama, será el primero en probar una versión mucho más renovada de la tecnología.

Según informaron medios locales, el certamen servirá como prueba piloto para un rejunte de modificaciones que podrían extenderse luego al resto del país. Y con estos cambios, el Carioca se perfila como el torneo que podría ser clave en el uso del videoarbitraje en suelo brasileño.

Los fuertes cambios en el VAR que implementará Brasil en el Campeonato Carioca 2026 El principal cambio será que el reloj se detendrá cada vez que el VAR entre en acción, una medida que busca cuidar el tiempo neto de juego y evitar las revisiones eternas, que luego también generan un gran fastidio en los equipos que resultan perjudicados por esta acción.

Además, durante la revisión, el árbitro solo podrá ver las imágenes que le sugiera la cabina. Si lo cree necesario, podrá acceder a más tomas, pero la idea es acelerar el proceso y evitar confusiones.

Brasil hará una prueba piloto con nuevas reglas en el VAR para el Campeonato Carioca 2026 Brasil hará una prueba piloto con nuevas reglas en el VAR para el Campeonato Carioca 2026 La otra implementación interesante es que las autoridades deberán publicar dentro de las 48 horas posteriores al partido un video con todas las jugadas polémicas, acompañadas, claro, de los respectivos audios para conocer con exactitud los diálogos entre los jueces.