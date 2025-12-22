El Turco Mohamed analizó la posibilidad de dirigir a Boca y aclaró: "Hubo sondeos, pero nunca me..."
Antonio Mohamed, que viene de salir bicampeón de la Liga MX con Toluca, habló sobre los rumores que lo vincularon con Boca en reiteradas oportunidades.
A Boca Juniors, que parecía cerrar bien el 2025 de la mano de Claudio Úbeda, le cambió rotundamente el panorama tras la eliminación contra Racing. Sin que esté asegurada al 100% la continuidad del Sifón, hay mucha incertidumbre sobre quién será el DT en 2026. Y un candidato que siempre comienza a resonar en estos casos es Antonio Mohamed.
El Turco viene de concluir "el mejor año de su carrera deportiva" al mando del Toluca, con el que se consagró campeón de los dos torneos semestrales de la Liga MX (el Clausura 2024/25 y el Apertura 2025/26) y el trofeo de Campeón de Campeones a mitad de temporada. Su nombre muchas veces ha sido mencionado cuando el Xeneize buscó entrenador en el último tiempo. Sin embargo, él negó que alguna vez le hubieran ofrecido el cargo.
Antonio Mohamed negó que se hayan contactado de Boca
"No me llamaron nunca. Hay siempre sondeos de allegados a… Pero oficialmente nunca me llamaron, nunca se acercaron ni contactaron conmigo", aseguró este lunes en diálogo con Líbero, por TyC Sports. "Siempre hay terceras personas que insinúan y te nombran a alguno del Consejo que quiere hablar con vos. Son paracaidistas", aclaró.
En el mismo sentido señaló: "Por lo que he visto de cómo se ha manejado Boca, si te quieren, te van a buscar y te llevan o hablan con vos directamente. Un club de envergadura mundial te llama y te preguntan si estás interesado y si le decís que no, ni sale públicamente. Y obviamente uno tampoco lo diría porque seguramente te cerraría las puertas para el futuro, entonces es preferible guardar la información".
El Turco Mohamed analizó la posibilidad de dirigir a Boca
Entonces, analizó la posibilidad de dirigir al cuadro de la Ribera en alguna oportunidad: "A uno le gustaría en algún momento tener esa chance. Pero bueno, tienen que darse los momentos y los tiempos de las personas", sostuvo el Turco Mohamed. Aunque hizo una salvedad respecto de su vínculo con Toluca: "Yo no puse ninguna condición. Este año firmé un contrato por dos años, con la posibilidad de acordar una salida en julio. Después del Mundial nos sentaremos a analizar y tomaremos la decisión que sea conveniente para ambas partes", reveló.