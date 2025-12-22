El Turco Mohamed analizó la posibilidad de dirigir a Boca y aclaró: "Hubo sondeos, pero nunca me..."

Antonio Mohamed, que viene de salir bicampeón de la Liga MX con Toluca, habló sobre los rumores que lo vincularon con Boca en reiteradas oportunidades.

A Boca Juniors, que parecía cerrar bien el 2025 de la mano de Claudio Úbeda, le cambió rotundamente el panorama tras la eliminación contra Racing. Sin que esté asegurada al 100% la continuidad del Sifón, hay mucha incertidumbre sobre quién será el DT en 2026. Y un candidato que siempre comienza a resonar en estos casos es Antonio Mohamed.

Antonio Mohamed negó que se hayan contactado de Boca Antonio Mohamed negó que se hayan contactado de Boca "No me llamaron nunca. Hay siempre sondeos de allegados a… Pero oficialmente nunca me llamaron, nunca se acercaron ni contactaron conmigo", aseguró este lunes en diálogo con Líbero, por TyC Sports. "Siempre hay terceras personas que insinúan y te nombran a alguno del Consejo que quiere hablar con vos. Son paracaidistas", aclaró.

En el mismo sentido señaló: "Por lo que he visto de cómo se ha manejado Boca, si te quieren, te van a buscar y te llevan o hablan con vos directamente. Un club de envergadura mundial te llama y te preguntan si estás interesado y si le decís que no, ni sale públicamente. Y obviamente uno tampoco lo diría porque seguramente te cerraría las puertas para el futuro, entonces es preferible guardar la información".