El tremendo elogio de Abel Ferreira, DT del Palmeiras, al Monumental: "Es espectacular jugar en ese estadio"

Abel Ferreira alagó el mítico estadio Monumental, el cual visitó por primera vez en este 2025 por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Abel Ferreira es, sin duda, uno de los directores técnicos más destacados del fútbol sudamericano del último lustro. Desde su llegada en 2020, convirtió al Palmeiras en una de las dos principales potencias del continente (junto con Flamengo), sacándolo 2 veces campeón de América (2020 y 2021), 2 del Brasileirao (2022 y 2023) y ganando 10 títulos en 6 años.

El portugués en reiteradas oportunidades elogió la figura de Marcelo Gallardo, a quien eliminó dos veces de la Copa Libertadores (2020 y 2025). Pero al parecer, tiene una admiración por River Plate que va más allá del Muñeco y se extiende a otros aspectos, como su estadio, el mítico Monumental.

Abel Ferreira, rendido ante el Monumental Abel Ferreira Monumental Abel Ferreira conoció el Monumental el pasado 17 de septiembre. Fotobaires "No podía irme de aquí, de Sudamérica, sin tocar el Monumental de Núñez. Creo que es una oportunidad y un reto únicos poder jugar en un estadio tan increíble. Es espectacular jugar en ese estadio", confesó el DT luso en Acceso Total Palmeiras, documental producido por Sport TV que repasa de cerca la última temporada del cuadro paulista.

El último 17 de septiembre, en la ida de cuartos de final de Libertadores en la que el Verdao se impuso 2-1, fue la primera vez que Ferreira visitó la cancha del Millonario. En 2020, cuando lo había eliminado en semifinales al vencerlo 3-0 como visitante, lo había enfrentado en el Libertadores de América de Independiente, donde la Banda hacía las veces de local mientras refaccionaba su propio recinto.