El tremendo comentario de Rodrigo De Paul a Maravilla Martínez en Instagram: "¡Qué...!"

Con este tanto, el ex delantero de Instituto trepó en rankigns históricos del club, volvió a ganarse una vez a la ovación de los hinchas, quienes lo pidieron para la Selección argentina (finalmente Scaloni no lo convocó para la doble fecha de Eliminatorias). Pero no solo ello, sino que en las últimas horas recibió elogios de Rodrigo De Paul, campeón del mundo y bicampeón de América con la Albiceleste, que lo hicieron emocionarse.