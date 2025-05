La frase de Gustavo Costas que preocupó a los hinchas de Racing: "Había tirado la toalla"

Tras el final del encuentro, el entrenador habló en conferencia de prensa y allí lanzó una llamativa frase que generó mucha preocupación en los hinchas de Racing : Fue: “Tuve dos semanas muy difíciles de mi vida, como todos tenemos, y ellos me levantaron. Capaz que era la primera vez que había tirado la toalla. Son unos pibes fenómenos y estoy orgulloso de ellos”, sentenció el DT que no pudo ocultar su emoción. Luego agregó: “Y quiero agradecerle a mi mujer, que es la que siempre está conmigo y la que banca esta locura con Racing ”.

Por último, para cerrar la conferencia y antes de irse de vacaciones, Costas se refirió al mercado de pases, en el cual la Academia buscará incorporar algunos refuerzos y vender a algunos jugadores como Di Cesare, Martirena o Nardoni: "Estos jugadores me dieron todo. A mí no me deben nada. Ojalá que se queden. Yo no voy a ser quién les corte la carrera. Sabemos que alguno se va a ir", aseguró.