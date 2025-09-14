El Torino venció 1-0 a la Roma de Dybala y Soulé con un gol de Gio Simeone

Giovanni Simeone anotó al minuto 58 para que el Torino se impusiera por la mínima sobre la Roma en condición de visitante.

Giovanni Simeone marcó este domingo su primer gol con el Torino (tras tres temporadas en el Napoli), el cual fue decisivo para lograr la primera victoria del club turinés en lo que va de temporada y anular a la Roma de Paulo Dybala y Matías Soulé. Fue 1-0 en el Estadio Olímpico de la capital italiana.

Tras dos jornadas sufridas, apareció el Cholito por todo lo alto para regalar la primera alegría de la campaña de los de Marco Baroni, perdedores por 5-0 ante el Inter en el debut e incapaces de superar el empate en cero frente a la Fiorentina en la fecha 2.

El argentino marcó en el minuto 58 de un partido complicado para el Granata, dominado en un inicio por el combinado de Gian Piero Gasperini, que experimentó su primera derrota en la Serie A tras un gran inicio.

Y fue un golazo. En el centro del campo, encimado por su par, dejó pasar por debajo de sus piernas un balón que le había llegado desde el área propia, procedente de una defensa desesperada por alejar el peligro. Su amague le permitió ganar metros, oxígeno. Pero paró ahí. Inició su carrera al gol y, tras apoyarse en el belga Ciryl Ngonge, su excompañero en el Napoli, sacó un zapatazo ajustado al palo imposible para el serbio Mile Svilar, arquero de la Roma.