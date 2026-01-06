El Puma Energy Rally Team en la línea de largada del Dakar 2026

El Puma Energy Rally Team ya está listo para la largada del Rally Dakar 2026 que recorrerá cerca de 8.000 kilómetros por terrenos desérticos y exigentes. Con un equipo de lujo que está integrado por dos referentes: el argentino Jeremías González Ferioli, quien competirá en la categoría UTV, sumando su experiencia internacional al equipo Puma.

Con tres podios, seis victorias de etapa y siete ediciones completadas en el Dakar, el piloto argentino se perfila como uno de los referentes de la categoría. Además, fue campeón argentino y sudamericano de UTV y logró importantes triunfos en competencias como el Abu Dhabi Desert Challenge y el Desafío Ruta 40.

El team se completa con el guatemalteco Francisco Arredondo, quien volverá a competir en la categoría motos a bordo de una KTM 450 Rally. Con una extensa trayectoria en el Dakar desde su debut en 2004, Arredondo aportará al equipo su experiencia, una de las competencias más demandantes del automovilismo mundial.

Arredondo es uno de los grandes competidores del rally en Centroamérica, ha participado en múltiples ediciones del Dakar y en pruebas de resistencia extrema, como la ascensión al Monte Everest en 2008.

Su presencia dentro del Puma Energy Rally Team consolida la continuidad del proyecto deportivo y suma un perfil complementario al del piloto argentino.

Cómo será el recorrido del Rally Dakar 2026

La edición 2026 del Rally Dakar comenzará en Yanbu, sobre la costa del mar Rojo, con un recorrido en formato bucle que exigirá lo mejor de cada piloto y vehículo. Entre los retos más destacados se encuentran dos etapas maratón, donde los competidores deberán continuar sin asistencia externa. Este trazado extremo pondrá a prueba la resistencia, la navegación y la confiabilidad de los equipos, en un desafío que representa el espíritu del Dakar.

El Puma Energy Rally Team volverá así a formar parte de una de las competencias más duras del mundo, manteniendo su compromiso con pilotos de alto rendimiento y el rally raid internacional.