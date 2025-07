El primer representante de Messi reveló quién pagó el tratamiento hormonal y por qué terminó su vínculo abruptamente: "Leo me dijo 'entre vos y mi...'"

Fabián Soldini fue el primer representante de Lionel Messi. Lo conoció a los 12 años, le consiguió el tratamiento hormonal que Newell’s se negaba a cubrir y lo acompañó hasta que el crack debutó en Primera con el FC Barcelona. Hoy, a más de veinte años de aquel inicio, rompió el silencio y dejó frases muy crudas sobre cómo terminó su vínculo con el mejor jugador del mundo durante las últimas dos décadas.

“Fui el representante en la primera etapa de Messi con un socio, Martín Montero. Empezamos pagándole la vacuna. A los 12 años lo tuve. Lo representamos cinco años, hasta los 17, después de que debutó. Lo tuvimos desde marzo de 2000 hasta diciembre de 2004. Nosotros lo llevamos a Barcelona", comenzó su relato en Pedía la Pelota, programa del canal de streaming Rosario la Ciudad Media.

Según narró, Soldini conoció a Leo a través de su entorno familiar. “Yo lo conocí por el primo, Maxi Biancucchi, porque nosotros lo representábamos. Y Claudio, su papá y tío de Leo, me dice 'che, fijáte si lo podés representar a mi sobrino que es un crack. Y todos te dicen lo mismo... Fuimos a ver un partido de Newell’s, y veo un enano que hace tac, tac, tac. Digo: ¿no será este el sobrino de Claudio? Me dijeron que sí. Hicimos una reunión con el papá, Jorge, y fue clarísimo. Me dijo: ‘Mirá, no nos pagan la vacuna y nos queremos ir de acá’. Así empezaron las conversaciones con Jorge”, explicó.

El vínculo se terminó poco después del debut oficial de Messi en Barcelona, el 16 de octubre de 2004 ante el Espanyol (1-0). “En diciembre de ese año, cuando vuelvo, me dicen que no quieren saber más nada con los españoles. Pero también que tampoco querían seguir con Martín (Montero) ni Iván, que era el abogado. Me dicen: ‘Nos queremos quedar con vos, Leo te adora’. Pero yo no entendía nada. ¿Y la inversión que hizo Martín? ¿Te olvidás de la vacuna, de los pasajes, del hotel?”, recordó.

La palabra del representante que llevó a Messi al Barcelona La palabra del representante que llevó a Messi al Barcelona La palabra del representante que llevó a Messi al Barcelona. Rosario la Ciudad Media “Yo siempre dormía en la casa de Leo, ese día no fui. Le dije, la verdad que me siento mal, no puedo creer que me digas esto. Me fui, y Leo me dijo: ‘Quédate tranquilo que lo vamos a arreglar’. Después vino el Sudamericano de Colombia y seguimos hablando. Pero un día me dijo: ‘Entre vos y mi papá me tengo que quedar con mi papá’. Eso me partió. Yo no fui a una reunión de contrato, nada. Éramos amigos. A mí me dolió eso, no el negocio. Me dolió no poder disfrutarlo a Leo”, lamentó.