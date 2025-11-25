El posteo de la vice de Central con banca a Di María y un palito a los campeones que no vuelven al país

La vice de Rosario Central salió a respaldar al ídolo tras las críticas por el título de la tabla anual y dejó una frase que encendió al mundo del fútbol.

Carolina Cristinziano, sosteniendo el trofeo de Liga con Di María adentro de una combi. Es la vicepresidente de Rosario Central y fue parte de la Comisión Normalizadora de Armando Pérez y de Conmebol.

Los efectos del reconocimiento de Rosario Central como “campeón de Liga” por haber ganado la tabla anual siguen moviendo el avispero en el fútbol argentino. Entre el pasillo de espaldas de Estudiantes de La Plata, las discusiones por posibles sanciones y el recordado boletín de febrero que sustenta la decisión, el clima está cargado.

En ese contexto, desde el Canalla optaron por mostrarse unidos. Este lunes hubo intercambio de elogios en Instagram entre Gonzalo Belloso, su esposa y vicepresidenta del club, Carolina Cristinziano, y Ángel Di María con su entorno. El ida y vuelta se dio a horas de la eliminación en el Torneo Clausura frente al Pincha.

Más temprano, Belloso había publicado una foto del Fideo levantando el trofeo junto a un mensaje directo: “Gracias jugadores, CT y pueblo canalla! ¡Un año entero ganando! Vamos por más”. Después dedicó un párrafo especial al ídolo: "Gracias por volver y cumplir en salir campeón". Ángel respondió rápido: “Gracias presi. Vamos por más”.

Posteo de Gonzalo Belloso Por la noche llegó el turno de Cristinziano, mucho más picante y apuntándole de lleno al campeón del mundo: "Gracias por volver a tu amado club. Vos sí que nos diste la Copa del Mundo y estás acá en Argentina donde no muchos vienen", escribió, dejando un claro palito para quienes no regresan al país.