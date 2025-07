El positivo análisis de Franco Colapinto tras la qualy en el GP de Bélgica: "Me sentí mejor que ayer"

Franco Colapinto estuvo a tan pocos segundos de clasificar a la Q2 en la qualy del GP de Bélgica. El piloto argentino, que no tuvo su mejor rendimiento en la práctica del viernes y la carrera Sprint (fue P19), tuvo una correcta segunda vuelta rápida en la Q1, pero no le alcanzó para superar a Gabriel Bortoleto y largará desde la posición 17° en la carrera de este domingo (10:00 hora de Argentina).

Tras finalizar su participación en la clasificación, el expiloto de Williams pasó por la zona mixta y habló con los medios presentes. Allí hizo un análisis positivo y destacó que a pesar de que el auto no estaba en mejores condiciones que el día de ayer, si mostró un mejor ritmo: "Perdí un poquito en el segundo, que tuve a Alonso muy lento adelante y perdí un poco de carga. Es una pena. Estábamos muy cerquita y teníamos un auto mejor que ayer. A trabajar para mañana", lanzó.

Franco Colapinto habló en zona mixta tras la qualy en Spa-Franconchamps

"Me sentí mejor que ayer, con estos cambios que hicimos mejoró el auto. En eso estoy contento. No es lo ideal no pasar por tan poquito pero es lo que hay", añadió Franco Colapinto, que afrontará este domingo su séptima carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 con Alpine.