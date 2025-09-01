El parte médico de Marchesín y quién será el arquero suplente con Brey de titular: ¿Javi García o Chiquito Romero?

Agustín Marchesin sufrió un desgarro en el gemelo derecho y se perderá el partido ante Rosario Central. Leandro Brey será el titular mientras se recupera.

Cambio en el arco de Boca para los próximos partidos: sale Agustín Marchesín (lesionado) y entra Leandro Brey. Foto: Fotobaires

El triunfo de Boca sobre Aldosivi tuvo un final inesperado: Agustín Marchesin debió abandonar la cancha sobre el final por un dolor que lo dejó fuera del próximo partido. El parte médico oficial confirmó "lesión muscular grado 2 en el gemelo derecho", un desgarro que lo marginará del duelo ante Rosario Central del 14 de septiembre.

La lesión se produjo en tiempo de descuento, cuando Marchesin intentó eludir a Facundo De la Vega con la pelota dominada. Sus gestos y forma de caminar evidenciaron el dolor, y finalmente fue reemplazado por Leandro Brey, quien asumirá la titularidad mientras el ex Lanús se recupera.

Con Leandro Brey confirmado, ¿quién será el suplente? Con Marchesin fuera de acción, Leandro Brey será el arquero titular, mientras que Javier García ocupará el lugar de suplente. Chiquito Romero, que hoy es el cuarto arquero del club y se irá libre a fin de año, no se entrena con el grupo de manera habitual, aunque acompañó al plantel en los viajes a Mendoza y Mar del Plata cuando Russo decidió llevar a todo el equipo.

La situación trae a la memoria otro reemplazo agónico: en febrero, también en tiempo cumplido, Marchesin pidió el cambio y Brey ocupó su lugar para atajar en los penales ante Alianza Lima, serie que Boca perdería y que lo dejaría afuera de la Copa Libertadores.