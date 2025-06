El palazo de un ex DT de Chile a Arturo Vidal antes del cruce con la Selección argentina: "Ya no está para..."

Un exentrenador de la selección trasandina destrozó públicamente al volante ex Barcelona. Juvenal Olmos, actual panelista en TNT Sports Chile y DT del combinado trasandino entre 2003 y 2005, no se guardó nada. En pleno análisis del equipo de Ricardo Gareca , apuntó sin filtro contra el King.

“Arturo a esta altura ya debe estar enojado. Si es que escucha, yo no soy nadie al lado de la tremenda carrera de Vidal, pero para mí no tiene ritmo. Eso ya lo mostró en esta Copa Libertadores. Ya no está para jugar con Argentina ni clasificatorias, para mí hay otros jugadores que tienen que cumplir esta función, en la que sea”, aseguró Olmos.