El palazo de Álvaro Angulo a los dirigentes de Independiente tras los rumores de venta: "Siento que..."

“Claro que molesta, molesta un montón, porque cuando hablé con los directivos, al otro día salieron cosas que no eran ciertas. Y encima decían que la decisión dependía del jugador. Siento que desde el club nunca me cuidaron y esa es mi bronca con los directivos”, tiró Angulo , sin vueltas.

El defensor, que es el más goleador del fútbol argentino en lo que va del año (5 tantos), fue más allá y habló de un quiebre: “Creo que se rompió una relación donde no supieron manejar las cosas. También estoy un poco molesto con los periodistas que dijeron cosas sin investigar. Solo tiraron noticias y no sé con qué intención”.

Los dardos que tiró Álvaro Angulo contra los dirigentes de Independiente

Álvaro Angulo expresó su enojo con los dirigentes del Rojo Álvaro Angulo expresó su enojo con los dirigentes del Rojo. TyC Sports

Según el propio Angulo, su familia también sufrió el mal momento: “Se volvió un caos. No pude disfrutar con mi familia, tenía temor de salir. Lo que más me preocupaba eran los comentarios que escuchaban ellos. Por eso esto me dolió mucho”.