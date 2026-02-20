El otro jugador de Boca que pasará por el quirófano tras las operaciones de Battaglia y Milton Giménez

Una lesión que parecía menor terminó agravándose y obliga a una decisión drástica en un momento futbolístico delicado de Boca.

Otro jugador de Boca Juniors pasará por el quirófano y el Xeneize pierde otra pieza antes de la Libertadores

Boca suma otra baja por lesión: Carlos Palacios se someterá a una operación de rodilla derecha luego de que el tratamiento conservador no funcionara para la sinovitis que arrastra desde el año pasado. El delantero chileno será intervenido en los próximos días.

Según trascendió, la operación buscará acelerar los plazos de recuperación, aunque lo mantendría cerca de dos meses fuera de las canchas. Esto complica su presencia en el arranque del máximo torneo continental, objetivo central del Xeneize para la temporada.

Boca Juniors pierde otra pieza importante justo antes del inicio de la Copa Libertadores Carlos Palacios Boca El mediapunta chileno no fue convocado ante Racing y se confirmó que deberá someterse a una cirugía por su persistente problema en la rodilla. Foto: @Tato_Aguilera Palacios todavía no debutó en la temporada: se perdió los amistosos de pretemporada y los primeros partidos oficiales del Torneo Apertura, incluido el encuentro ante Racing.

Con esta cirugía, se transforma en el tercer futbolista del plantel operado en menos de un mes, después de las intervenciones de Rodrigo Battaglia y Milton Giménez.

El tiempo estimado de recuperación es de alrededor de 60 días, por lo que su vuelta podría producirse en el tramo final de la fase de grupos de la Copa Libertadores y en la definición del torneo local.