El Mundial de BMX, en Argentina: los mejores del planeta estarán este fin de semana en Santiago del Estero

Los mejores pilotos de BMX Racing del mundo estarán este fin de semana en Santiago del Estero . Es que se disputarán en "La Catedral" las fechas 5 y 6 de la Copa del Mundo y nadie quiere perderse la definición. ¿Cuándo? El sábado 20 y el domingo 21 de septiembre.

Con una pista a la altura de las más importantes del mundo, Santiago del Estero logró meterse en el calendario de la competencia más importante de la disciplina. El circuito se encuentra en el Polideportivo provincial, ubicado en la capital de la provincia.

El formato de la Copa del Mundo de BMX , organizada por la UCI (Unión Ciclista Internacional) permite que los eventos se realicen en distintas ciudades del mundo y Santiago logró meterse enre ellas. Este año, las ciudades de Sarrians (Francia) -Rounds 1 y 2- y Papendal (Países Bajos) -Rounds 3 y 4- fueron las sedes anteriores. Y ahora, en Argentina se coronarán los campeones de la temporada 2025.

Se espera este fin de semana la presencia de 300 pilotos de 26 países distintos. Todos ellos competirán en las siguientes categorías: élite masculino, élite femenino, sub-23 masculino y sub-23 femenino.

Aprovechando la oportunidad, este evento internacional incorporará el Campeonato Argentino de BMX , que se disputará este viernes 19, con la participación de 600 pilotos de todas las categorías.

BMX

Los pilotos argentinos

Por una cuestión geográfica, sumado a la importancia de las fechas, la Selección argentina contará con un buen número de inscriptos, exactamente 28 pilotos: Gonzalo Molina, Federico Villegas (mendocino), Emiliano de la Fuente, Leonel Liendo, Fermín Scoppa, Joaquín Azurmendi, Exequiel Torres y Claudio Díaz Caballero.

En hombres Sub 23 estarán Franco Molina, Gianni Daddona, Francisco Andrés Lazarte, Thomas Maturano, Tiziano Chávez, Lisandro Díaz, Benjamín Bulacia, Valentino Vallejo, Mateo Villalba, Santiago Jesús Cejas, Marco Cardoso, Federico Capello, Agustín Ezequiel Núñez y Joaquín Salum.

Entre las chicas, Agustina Cavalli será la única en la categoría elite. Y entre las Sub 23 estarán Guillermina García, Luana Ruiz, Alma Piñeiro, Mía Valentina Torres y Agostina Ruarte.

Todo el seleccionado argetino será dirigido por el entrenador Ariel Katogui.