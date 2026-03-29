El mensaje optimista de Flavio Briatore tras otro buen fin de semana para Alpine en Japón

Flavio Briatore se mostró feliz por el rendimiento de Alpine, felicitó a Pierre Gasly por sus resultados y habló también de la carrera de Franco Colapinto.

Este arranque de la Fórmula 1 2026 marca una clara mejoría para la escudería francesa, que venía de quedar última en 2025 con apenas 22 puntos en toda la temporada (Sauber, la penúltima, había acumulado 70). Esto es motivo de alegría para su director deportivo, Flavio Briatore, quien se mostró orgulloso tras la carrera de este domingo.

El posteo de Flavio Briatore tras el GP de Japón Posteo Briatore post GP Japón Flavio Briatore expresó su alegría en redes. Captura @briatoreflavio Por un lado, manifestó su satisfacción en redes, donde felicitó al equipo y a su pilotos principal por el resultado obtenido: "Súper carrera, Pierre. Seis puntos y quintos en el campeonato de constructores. ¡Sigamos así, Alpine!", escribió el italiano en su cuenta de Instagram.

Antes había hablado con la prensa y se había explayado más: "Fue otro fin de semana positivo para el equipo, con otro buen resultado que suma puntos al principio de la temporada. Además, repetirlo en una configuración de pista diferente como Suzuka confirma las ganancias que hicimos en Shanghái y demuestra que estamos en la lucha con Red Bull como el cuarto coche más rápido actualmente", apuntó eufórico Il Padrino.