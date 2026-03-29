El mensaje optimista de Flavio Briatore tras otro buen fin de semana para Alpine en Japón
Flavio Briatore se mostró feliz por el rendimiento de Alpine, felicitó a Pierre Gasly por sus resultados y habló también de la carrera de Franco Colapinto.
Alpine volvió a tener otro gran fin de semana. Si bien Franco Colapinto terminó 16° y no pudo sumar puntos en el Gran Premio de Japón, Pierre Gasly si registró 6 unidades al finalizar 7°, lo que le permite a su equipo posicionarse 5° en el campeonato de constructores con 16 puntos, misma cantidad que Red Bull.
Este arranque de la Fórmula 1 2026 marca una clara mejoría para la escudería francesa, que venía de quedar última en 2025 con apenas 22 puntos en toda la temporada (Sauber, la penúltima, había acumulado 70). Esto es motivo de alegría para su director deportivo, Flavio Briatore, quien se mostró orgulloso tras la carrera de este domingo.
El posteo de Flavio Briatore tras el GP de Japón
Por un lado, manifestó su satisfacción en redes, donde felicitó al equipo y a su pilotos principal por el resultado obtenido: "Súper carrera, Pierre. Seis puntos y quintos en el campeonato de constructores. ¡Sigamos así, Alpine!", escribió el italiano en su cuenta de Instagram.
Antes había hablado con la prensa y se había explayado más: "Fue otro fin de semana positivo para el equipo, con otro buen resultado que suma puntos al principio de la temporada. Además, repetirlo en una configuración de pista diferente como Suzuka confirma las ganancias que hicimos en Shanghái y demuestra que estamos en la lucha con Red Bull como el cuarto coche más rápido actualmente", apuntó eufórico Il Padrino.
En cuanto a los corredores, volvió a destacar lo hecho por Gasly, y fue comprensivo con el argentino: "Pierre volvió a hacer una carrera fantástica y extremadamente bien bajo presión para mantener a Max Verstappen detrás de él durante más de 25 vueltas. El Safety Car salió en un mal momento para Franco, que estaba muy cerca de los puntos. Para Colapinto el resultado del sábado fue un factor limitante y significó que siempre estuvo persiguiendo en la carrera. El objetivo debe ser ponerse en una mejor posición para competir de forma más competitiva en las próximas carreras", sentenció Briatore.