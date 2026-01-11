El mendocino Valentín Castellanos marcó su primer gol para darle la clasificación al West Ham

El delantero con pasado en Lazio llegó al club inglés por mas de 30 millones de dólares y los empieza a pagar. Debut, gol y clasificación.

Valentín Castellanos fue una de las grandes transferencias del mercado de pases de la Premier League, luego de convertirse en refuerzo del West Ham United. El martes pasado pudo debutar oficialmente y este domingo marcó su primer gol ante Queens Park Rangers por la FA Cup para darle la clasificación de su equipo a la cuarta ronda.

Los Hammers igualaron 1 a 1 ante Queens Park Rangers -equipo que se encuentra disputando la segunda división de Inglaterra- en el tiempo regular y tuvieron que disputar un tiempo extra. Taty Castellanos fue titular en el equipo de Espirito Santo y terminó desnivelando en el minuto 109 del alargue. Dos minutos después fue reemplazado por el también argentino Guido Rodríguez.

El gol llegó tras un gran centro de Crysencio Summerville desde la izquierda, que conectó de cabeza para derrotar al arquero, sin resistencia. Antes, el propio Summerville abrió el marcador y Richard Koné empató en la segunda mitad.

Taty Castellanos había debutado el martes pasado en la derrota de su equipo 2 a 1 ante el Nottingham Forest. También fue titular en aquella oportunidad.

La llegada del Taty Castellanos al West Ham Los londinenses pagaron 29 millones de euros en este mercado de fichajes, transformarse así en el tercer delantero centro más caro de la historia de West Ham. Lo superan solo el marfileño Sébastien Haller con 50 millones de euros y Gianluca Scamacca con 38,6 millones.