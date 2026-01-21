El gigante de Europa que analiza bajarse del Mundial 2026 si Donald Trump invade Groenlandia

Dirigentes políticos impulsan la idea del boicot de un tetracampeón del mundo si Donald Trump avanza sobre Groenlandia.

La posible invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos abrió un debate inesperado en Europa y el fútbol quedó en el centro de la escena. Es que una potencia histórica evalúa su participación en el Mundial 2026.

Alemania quedó envuelta en una fuerte discusión política y deportiva a partir de las tensiones entre Estados Unidos y Europa por la situación de Groenlandia. En ese contexto, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que la selección alemana no participe del Mundial 2026, que tendrá como una de sus sedes principales al país gobernado por Donald Trump.

Un conflicto político que impacta en el fútbol Selección de Alemania La Selección de Alemania analiza boicotear el Mundial 2026 si Trump avanza contra Groenlandia. EFE Desde el gobierno alemán buscaron tomar distancia del tema. La secretaria de Estado de Deportes, Christiane Schenderlein, fue clara al remarcar que el Ejecutivo no intervendrá y que la decisión quedará exclusivamente en manos de la DFB y la FIFA, respetando la autonomía de las federaciones deportivas. “Las decisiones sobre participar o boicotear grandes eventos deportivos no corresponden al mundo político”, sostuvo.

Sin embargo, el debate crece dentro del arco político. Dirigentes de peso de la Unión Demócrata Cristiana y del Partido Socialdemócrata comenzaron a deslizar que, si Trump avanzara con una ofensiva sobre Groenlandia y profundizara el conflicto con la Unión Europea, un boicot al Mundial podría convertirse en una herramienta de presión.

El debate interno y las posturas en Alemania La Selección de Alemania, candidata a ganar la Copa del Mundo. La Selección de Alemania, siempre candidata a ganar la Copa del Mundo. El diputado conservador Roderich Kiesewetter aseguró que, en ese escenario, sería difícil imaginar a los países europeos compitiendo en Estados Unidos. En la misma línea, Jürgen Hardt, vocero de política exterior de la CDU, habló de una eventual “cancelación” de la participación como último recurso. Desde la oposición, Sebastian Roloff pidió una respuesta coordinada a nivel europeo.