El gigante de Europa que analiza bajarse del Mundial 2026 si Donald Trump invade Groenlandia
Dirigentes políticos impulsan la idea del boicot de un tetracampeón del mundo si Donald Trump avanza sobre Groenlandia.
La posible invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos abrió un debate inesperado en Europa y el fútbol quedó en el centro de la escena. Es que una potencia histórica evalúa su participación en el Mundial 2026.
Alemania quedó envuelta en una fuerte discusión política y deportiva a partir de las tensiones entre Estados Unidos y Europa por la situación de Groenlandia. En ese contexto, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que la selección alemana no participe del Mundial 2026, que tendrá como una de sus sedes principales al país gobernado por Donald Trump.
Un conflicto político que impacta en el fútbol
Desde el gobierno alemán buscaron tomar distancia del tema. La secretaria de Estado de Deportes, Christiane Schenderlein, fue clara al remarcar que el Ejecutivo no intervendrá y que la decisión quedará exclusivamente en manos de la DFB y la FIFA, respetando la autonomía de las federaciones deportivas. “Las decisiones sobre participar o boicotear grandes eventos deportivos no corresponden al mundo político”, sostuvo.
Sin embargo, el debate crece dentro del arco político. Dirigentes de peso de la Unión Demócrata Cristiana y del Partido Socialdemócrata comenzaron a deslizar que, si Trump avanzara con una ofensiva sobre Groenlandia y profundizara el conflicto con la Unión Europea, un boicot al Mundial podría convertirse en una herramienta de presión.
El debate interno y las posturas en Alemania
El diputado conservador Roderich Kiesewetter aseguró que, en ese escenario, sería difícil imaginar a los países europeos compitiendo en Estados Unidos. En la misma línea, Jürgen Hardt, vocero de política exterior de la CDU, habló de una eventual “cancelación” de la participación como último recurso. Desde la oposición, Sebastian Roloff pidió una respuesta coordinada a nivel europeo.
La discusión también atraviesa a la sociedad alemana. Una encuesta reciente reflejó que casi la mitad de la población apoyaría un boicot si Estados Unidos avanzara sobre Groenlandia, mientras que poco más de un tercio se opone. El debate adquiere un peso especial si se tiene en cuenta que Alemania es cuatro veces campeona del mundo y participa de todas las Copas desde 1950.
La presión social y el rol de la FIFA
Mientras tanto, la relación cercana entre Trump y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, suma ruido al escenario. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la presencia de uno de los gigantes históricos del fútbol mundial quedó, por primera vez en décadas, bajo una sombra de incertidumbre.