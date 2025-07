El fuerte mensaje de Iñaki Williams, primer capitán negro del Athletic Club de Bilbao en 127 años

Williams , que nació en Vizcaya y tiene ascendencia ghanesa, lleva disputados 471 partidos y anotados 111 goles con el Athletic . Además, fue campeón en dos ocasiones y es una figura emblemática del equipo. Este martes se hizo oficial su nueva responsabilidad dentro del vestuario y no tardó en compartir un mensaje con fuerte contenido social.

También dedicó unas palabras a sus padres, inmigrantes africanos: “Si no fuese por ellos, Nico y yo no estaríamos aquí. Tenemos la suerte de representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y ser una de las referencias ya no solo en Euskadi sino en España”.