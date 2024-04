Un jugador de la Selección española denunció racismo de la hinchada del Atlético de Madrid y luego marcó: cómo lo celebró

Gracias a los goles de Rodrigo De Paul y Ángel Correa, Atlético Madrid derrotó por 3 a 1 al Athletic de Bilbao, como local, en el marco de la trigésima tercera fecha de la LaLiga, disputada esta tarde de forma parcial, y se arrimó a la zona de clasificación para la próxima Champions League.

El único gol del equipo de Bilbao fue anotado por Nico Williams, futbolista protagonista de la noche, pero no por el episodio feliz a pesar de la derrota, sino por la lamentable actitud de los simpatizantes colchoneros que cuando iba a ejecutar un córner comenzaron a insultarlo con contenido racista y hacer el gesto de un mono.

Ni bien se dieron cuenta de la situación, el juez Juan Martínez Munuera paró el partido y fue a hablar con la organización para que se comunique desde el altavoz del estadio una advertencia. También habló con el capitán colchonero, Koke, que se quejó contra la grada. De Paul lo contenía mientras eso sucedía.

Minutos después, el propio delantero pudo llegar al gol del empate (luego anotaría Correa y Unai Simón en contra para el 2-1 y 3-1) y ni bien anotó miró a la tribuna y comenzó a señalar su brazo como indicando el tono de piel, bajo una intensa silbatina.

Finalizado el partido, el delantero explicó: "He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. La verdad que han sido pocos. Gente tonta hay en todas partes. No pasa nada. Hay que seguir trabajando. Esperamos que esto vaya cambiando poco a poco. Estamos haciendo una lucha interna y externa contra eso. Y es lo que hay"

Luego, Williams confesó que está "con un poco de bronca" y agregó: "No es normal que todavía te insulten por tu tono de piel".

El festejo señalando el color de piel de Nico Williams. (Foto: EFE)

El futbolista es habitualmente convocado para la Selección de España y hasta integró la nómina en el último Mundial, por lo que representa al país en el que nació, más allá de su descendencia ghanesa. Su hermano y compañero de equipo, Iñaki Williams, en cambio, decidió representar a Ghana y es internacional en esa Selección. También jugó el Mundial.