El fuerte elogio de Jorge Almirón para Di María en su presentación como DT de Central: "Su presencia es..."

Tras el inicio de la pretemporada, Jorge Almirón fue presentado como nuevo DT de Rosario Central y destacó el rol de Fideo en una temporada cargada de desafíos.

Jorge Almirón fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Rosario Central y no esquivó uno de los temas centrales del momento: la presencia de Ángel Di María en el plantel. En conferencia de prensa, el DT valoró el impacto del campeón del mundo y dejó en claro la importancia que tendrá dentro del equipo en esta nueva etapa.

“Su presencia es muy importante”, aseguró Almirón, quien además destacó el rendimiento colectivo del Canalla en la temporada pasada. “Lo hizo muy bien el torneo pasado así como el equipo lo hizo muy bien. Las expectativas son las mejores y hay que hacerse responsables”, agregó, marcando el nivel de exigencia que se viene.

"Quiero ser parte de la historia de este club. Estoy muy agradecido por la convocatoria", afirmó, y no dejó pasar la oportunidad de elogiar a los hinchas: "Las veces que he venido a este estadio se siente mucho la presencia de la gente, ahora lo tenemos a favor".

Consultado por la Copa Libertadores, Almirón volvió a mencionar a Di María como una de las grandes esperanzas. “Está bueno que haya confianza y energía. Tenemos a Di María y hay mucha esperanza. Llegar a la Copa no es fácil. Vamos a tratar de dar lo mejor”, sostuvo, con la mira puesta en el plano internacional.

Por último, se refirió a la salida de Nacho Malcorra: "Desde que se generó el contacto con los directivos siempre se habló del plantel. Yo tenía entendido que el club le hizo una oferta a los referentes y Nacho estaba ahí, lo tuve antes en Lanús, lo conozco, tuvo grandes temporadas acá en Central. pero es una negociación que está teniendo la dirigencia".