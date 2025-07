El fuerte descargo de Neymar tras su discusión con un hincha del Santos: "Me dijo que soy un..."

La vuelta de Neymar al Santos no está siendo como todos la soñaban. De hecho, es todo lo contrario: con un nivel muy bajo del delantero, el Peixe estiró su crisis en el Brasileirao y, con la derrota 1-2 frente al Internacional de Porto Alegre, quedó en zona de descenso directo producto de 14 puntos en 15 fechas disputadas.

No obstante, el máximo referente del Santos volvió a quedar en el centro de las críticas por la fuerte discusión que tuvo con un hincha luego del pitazo final, a quien se le puso cara a cara e intercambiaron opiniones durante unos largos segundos. Por lo visto en el video, la charla no era muy amena.

Una vez que bajó la espuma de lo sucedido, Neymar publicó un extenso descargo en su cuenta de Instagram para defenderse de los hechos: "En el calor de la emoción es difícil controlar los sentimientos cuando te ofendes injustamente... y nunca discutiré con el hincha cuando me recoja en el campo, ahí tiene derecho a decir si jugué mal o no y tiene todo el derecho a ladrar!"

Después de esas primeras palabras, el ex Barcelona y PSG reveló cuál fue el motivo que desencadenó su cruce con el fanático del Peixe: "Lo que no puede hacer es ofenderme, la forma en que me ofendió... (desafortunadamente, en ese momento solo lo escuché hablar, el juego se detuvo). Hablando de que soy un mercenario con mi padre, hablando de mi familia/amigos. ¡Lo siento pero es difícil de controlar! (Incluso sabiendo que lo tengo)".