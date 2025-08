El fuerte descargo de Néstor Grindetti contra Álvaro Angulo tras sus dichos sobre la dirigencia de Independiente: "Me decepcionó"

En una nota con el programa Un Buen Momento por Radio La Red, el presidente de Independiente desmintió los dichos del ex Atlético Nacional y contó a detalle cómo se dieron los hechos para que el futbolista decida irse de la institución: "Él no me dijo que éramos pocos serios. Cuando se empezó a hablar de la situación de Angulo , me junté con él y le pedí su opinión, porque quería que se quede. Él me dijo que se sentía mucho mejor yéndose y que quería tener otras oportunidades”, comenzó diciendo el mandamás.

Por su parte, el exintendente de Lanús, a diferencia de lo que contó Angulo , incriminó al colombiano de hacer todo lo posible para irse y criticó las formas que utilizó el futbolista: “Después de eso me enteré de que él ya tenía todo arreglado con el club. Independiente jugó bien de frente, pero él no".

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, rompió el silencio después de las acusaciones de Álvaro Angulo.

Yendo más allá en el tema, Néstor Grindetti se mostró desconcertado por las últimas declaraciones del lateral izquierdo y expresó: "La verdad que me decepcionó. El esfuerzo que hice para que él se quedara fue importante, no es menor. Primero porque estaba convencido de las condiciones técnicas que tenía, y después porque es un buen pibe. Me gustaría encontrármelo y decirle 'Álvaro, mirándome a los ojos: ¿yo no te pedí que te quedaras y vos me dijiste que preferías irte porque no sabías si ibas a tener un segundo semestre como el que tuviste?'"