El firme deseo de Sergio Toti Arias que ilusiona a todo Huracán Las Heras

El experimentado director técnico mendocino asumió esta semana en Huracán Las Heras y expresó cuál es su principal desafío de cara a la próxima temporada.

Luego de una semana en donde Huracán Las Heras no sólo cumplió 86 años sino que también presentó nuevo escudo, la llegada de Sergio Toti Arias como nuevo entrenador imprimió un sello de ilusión y expectativas de cara a la participación del Globo en el torneo Federal A 2026.

En una entrevista con Digamos todo, que se emite por MDZ Radio FM 105.5, el flamante director técnico dio algunos detalles de su llegada a la institución: “Se dio todo rápido. Ya en otra oportunidad habíamos charlado con la dirigencia y no habíamos llegado a buen puerto. Esta vez están las condiciones. A Huracán lo veo con una energía importante y ojalá podamos estar a la altura de este club, que es muy popular y que tiene mucha gente”.

Toti Arias Huracan Toti Arias junto con Alejandro de la Riba y dirigentes del club, durante los festejos por un nuevo aniversario. Prensa Huracán Las Heras “Hacía dos años que no transitaba por el fútbol de Mendoza, tengo que ambientarme un poco con los talentos de fútbol mendocino y pensar en armar un buen proyecto. Me encuentra muy bien, con muchas ganas y es un desafío importante para nosotros”, agregó el adiestrador de 53 años.

El firme deseo de Sergio Toti Arias El exentrenador de Gimnasia y San Martín, entre otros, se refirió también al desafío que significa asumir en Huracán: “Vengo con el objetivo de rearmar una institución que no viene peleando en los primeros lugares. En estos días me juntaré con la dirigencia para ver cómo están las condiciones de los jugadores y en base a eso armaremos un equipo competitivo para dar pelea”.

Toti Arias El entrenador de 53 años logró el ascenso al Federal A con Atlético San Martín en 2023. Prensa Atlético San Martín. “Huracán es muy especial. Yo he visto jugar a Huracán en Rivadavia y los hinchas se van en bicicleta, es una cosa de locos. Son muy populares y convocan bastante, entonces tenemos que entusiasmar a esta gente para tener esa devolución”, remarcó Toti.