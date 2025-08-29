El feroz sincericidio de Marcelo Bielsa sobre su labor como DT de Uruguay: "Me equivoqué, no di en la tecla para..."

A una semana del partido contra Perú por Eliminatorias, Marcelo Bielsa hizo un duro balance de su trabajo como DT de la Selección de Uruguay.

Las Eliminatorias Sudamericanas están llegando al final y tendrán su conclusión entre las primeras dos semanas de septiembre. Con Argentina, Ecuador y Brasil como los primeros tres combinados nacionales ya clasificados al Mundial 2026, la Selección de Uruguay de Marcelo Bielsa podría convertirse en la cuarta si gana o empata el próximo jueves como local ante Perú.

Tras unos muy buenos primeros años bajo las órdenes del Loco, la Celeste decayó luego de la Copa América 2024. Tanto es así que desde entonces sumó apenas 2 triunfos de los últimos 10 jugados, la más reciente contra Venezuela en la doble fecha de julio. En el medio del bajón de resultados y rendimiento, se dio el escándalo con Luis Suárez, y la combinación de todos estos factores dejaron en una situación delicada al entrenador rosarino.

Este viernes, a menos de una semana del duelo ante la Bicolor, el DT de 70 años dio una conferencia de prensa e hizo una profunda autocrítica de su trabajo en el elenco charrúa: "Cuando uno gestiona un capital humano de tanta riqueza, tiene que saber por qué el rendimiento producido es menor al esperado. La primera conclusión que puedo decir es que soy consciente que mi gestión, que tiene como principal objetivo rentabilizar el material humano que me toca manejar en proporción a las cualidades que tiene, es un objetivo no cumplido", apuntó en un principio.

"Deberíamos haber obtenido más de lo que obtuvimos", remarcó a continuación. Y, en la misma sintonía, reconoció el lugar que debería ocupar el equipo: "Uruguay debería aspirar ubicarse por detrás de Argentina, que es el equipo más regular, pero no estamos ni a la altura de Ecuador, que es el equipo que hoy ocupa ese lugar".